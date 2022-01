El delantero de 22 años se quedará a préstamo en Núñez hasta julio

Este lunes se hizo oficial que el Manchester City compró el pase del delantero de River Plate Julián Álvarez. En el día en el que el futbolista cumple 22 años, el club inglés anunció que adquirió su ficha pero que lo dejará cedido a préstamo al Millonario al menos hasta julio de este año (con opción de quedarse hasta fin de 2022). El cordobés firmará un contrato por cinco años y medio, hasta mediados de 2027.

“Estamos complacidos de confirmar que hemos completado el fichaje de Julián Álvarez de River Plate”, publicó en su cuenta de Twitter el elenco Ciudadano en horas de la mañana. La publicación hizo público un rumor que venía circulando con fuerza hacía varias semanas y que había pasado de la especulación a la realidad el último sábado cuando el presidente del Millonario, Jorge Brito, y el entrenador Marcelo Gallardo, dieron detalles de la operación.

Lo propio hizo minutos después el equipo argentino. “Para nosotros es un orgullo que uno de los clubes más importantes del mundo se haya interesado por un jugador como Julián Álvarez, formado en el Club desde 2015, que representa la forma de jugar y ser de los profesionales que salen de nuestras Divisiones Inferiores”, destacó Brito, que también señaló: “Es un hito que marca el comienzo del vínculo entre River Plate y el Manchester City, que esperamos dé muchos frutos para ambos clubes”.

Fernando Hidalgo, representante del jugador, precisó en diálogo con ESPN que el préstamo es hasta diciembre pero que existe una cláusula que permite que el Manchester City se lleve al jugador en julio, pagando una suerte de compensación al equipo argentino. “Se verá en ese momento que es lo mejor en ese momento para el jugador, para River y para el City. Lo hablaremos entre todos”, puntualizó. El tuit con el que el Manchester City anunció la compra del pase de Julián Álvarez

“Julián es un jugador que hemos estado siguiendo en el último tiempo. Es capaz de jugar en varias posiciones de ataque y creemos firmemente que es uno de los mejores delanteros de Sudamérica”, dijo Txiki Begiristain, director deportivo del City en declaraciones al sitio oficial del club. Y agregó: “Estoy muy contento de que lo hayamos traído. Realmente creo que podemos darle las condiciones adecuadas para explote todo su potencial y se convierta en un jugador top”.

Desde el conjunto inglés le dejaron, además, un cálido mensaje al jugador: “Todos en Manchester City estamos ansiosos por darle la bienvenida a Julián al club y le deseamos la mejor de las suertes en el tiempo que le queda en River”.

En el club de Núñez, por su parte, celebraron el acuerdo que permite que el delantero de 22 años se quede hasta julio. “Siempre hay una aventura más”, publicaron junto a una imagen de Spiderman con el dorsal número 9, una alusión al apodo de Araña que recibe el jugador. River celebró que Julián se quede hasta mitad de año

Por el momento no se han dado a conocer las cifras oficiales de la transacción. Según supo Infobae, la oferta del City ronda los 27 millones y medio de dólares brutos, que tras descontarle los distintos impuestos y extras de las transacciones al club le quedaría una cifra similar a la pautada en la cláusula de rescisión del futbolista, cercana a los 20 millones de euros. En total, se espera que al Millonario le ingresen 21 millones de dólares limpios a sus arcas en una negociación histórica porque es la primera vez que el City negocia club a club con un equipo argentino.

Por estos días, Álvarez está concentrado con la selección argentina en el marco de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El pasado jueves jugó algunos minutos en la victoria por 2-1 ante Chile y se espera que pueda estar en cancha el próximo martes cuando el equipo que dirige Lionel Scaloni se enfrente a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El joven delantero jugó algunos minutos con la selección argentina ante Chile el martes pasado (EFE/Esteban Félix POOL)

El domingo pasado, luego de la victoria de River por 3-0 ante Platense por la Copa Ángel Labruna, el entrenador Marcelo Gallardo había hablado sobre el resonante pase del delantero. Consultado sobre la venta de Álvarez al City, el Muñeco dijo que no había conversado con Pep Guardiola al respecto, y detalló: “En principio se queda hasta junio y está la posibilidad de que se pueda quedar hasta diciembre. Ese va a ser otro tema, pero tener la posibilidad de que siga con nosotros y la chance de que pueda terminar el año demuestra que es una muy buena negociación la que se ha hecho”.

“Además, no se va a un club de segunda línea, sino a uno de los principales equipos del mundo, que tiene un poderío económicamente y eso nos permite hoy poder contar con el jugador porque en este momento no tiene lugar o no lo necesitan. Eso nos da la chance de seguir con él, porque iba a ser muy difícil salir a buscar un jugador de esas características o de esa jerarquía”, agregó el estratega del elenco de Núñez.

El cordobés, que debutó en primera división en octubre de 2018, viene de tener una temporada de ensueño, en la que se despachó con 24 goles y 18 asistencias en 46 encuentros. Además fue vital para levantar el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Liga Profesional y fue campeón de la Copa América con la selección argentina. A inicios de este mes, Fernando Hidalgo, agente del futbolista, había viajado a Europa para reunirse con distintas instituciones. En la lista de interesados aparecían otros clubes de peso, como Manchester United, Milan, Napoli, Inter y Juventus.

En total, teniendo en cuenta su participación en partidos del torneo local, Copa Libertadores, Copa Argentina, Supercopa Argentina y Mundial de Clubes, el cordobés suma 96 partidos jugados (63 como titular), 36 goles y 23 asistencias. Según las estadísticas que difundió el Millonario, la Araña acumula en toda su carrera en el club 186 remates (1.9 por partido), 160 pases para remates de sus compañeros (1.7 por partido) y2308 pases intentados (24.04 por partido), con un 73.5% de efectividad.