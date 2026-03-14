La víctima sufrió cortes en ambos brazos y debió recibir suturas. La Policía secuestró el arma blanca utilizada en el ataque y puso a los involucrados a disposición de la Justicia.

El episodio se registró cerca de las 3:30 horas en la plazoleta Ejército Argentino, sobre avenida Libertad, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur acudieron al lugar tras ser alertados sobre una persona lesionada. En el sitio hallaron a Maximiliano F., de 20 años, domiciliado en el barrio San Miguel, quien presentaba heridas cortantes en ambos brazos, por lo que fue trasladado al Hospital Samic para su atención.

Según manifestó posteriormente el joven al radicar la denuncia, mientras se encontraba en la plaza se acercó un grupo de jóvenes que, sin mediar provocación, lo agredió físicamente, y uno de ellos lo atacó con un arma blanca tipo machete.

A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar, personal de las Divisiones Especiales demoró a seis adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes fueron identificados como presuntos participantes del ataque.

Posteriormente, durante recorridas preventivas, efectivos de la Comisaría Primera ubicaron a otro joven de 17 años que tenía en su poder el machete, presuntamente utilizado en la agresión, procediéndose al secuestro del arma y a su demora preventiva.

La víctima fue dada de alta médica tras recibir suturas en las heridas, con un tiempo probable de curación de diez días. En tanto, los menores quedaron a disposición del magistrado interviniente.