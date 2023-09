La puesta en funcionamiento del moderno transformador de 44 MVA en la Estación Transformadora Itaembé Miní está acompañada de la ampliación del sistema de distribución de media tensión en dicho sector.

Las obras constaron con una inversión total de $1.453.000.000 y son fundamentales para el avance energético de la ciudad ya que asegura una proyección de crecimiento de la capacidad eléctrica para los próximos 10 años, y llega en respuesta a la evolución constante de la demanda en la zona oeste la capital misionera.

A su vez, la puesta en servicio de este transformador implicó también una serie de inversiones significativas, incluyendo la instalación de equipos de protección, trabajos civiles y obras electromecánicas.

Es importante destacar que su instalación y puesta en funcionamiento fue realizada en su totalidad con recursos del Gobierno de Misiones.

Así, se duplicará la potencia disponible en dicha Estación, proporcionando un suministro eléctrico más confiable y estable para miles de residentes.

La obra en cuestión tiene un impacto directo en diversos barrios de la zona, entre los que se encuentran: Itaembé Miní, Itaembé Guazú, Cristo Redentor, Club Educación, Aeroclub, Prosol, Manantiales, Santa Rita, Legislativo, Las Rosas y Santa Lucía.

Mediante los trabajos anteriormente mencionados, además pusimos en funcionamiento la ampliación del sistema de distribución de media tensión en el barrio de Itaembé Miní. Esta obra consistió en la instalación de un tendido eléctrico de 3,2 kilómetros de línea doble terna y 2,9 kilómetros de línea simple terna, ambas con tecnología compacta y postación de hormigón armado.

Con esta extensión, redoblamos los esfuerzos para cubrir la capacidad de expansión en el área, y ponemos a punto el equipamiento que se requiere para afrontar los consumos del próximo verano.

Los trabajos mejorarán la calidad de distribución energética a los residentes de los barrios Terrazas, Club Vial, Lomas, Policial, Esperanza, Belén, Prosol, Itaembé Porá y otras zonas de Itaembé Miní.

Estos dos proyectos finalizados, junto con otras inversiones en el sistema eléctrico de la provincia, como la Ampliación de la ET Apóstoles, ET Iguazú, ET Wanda, ET San Vicente y la Nueva ET Garupa, representan una inversión total que supera los $5.600.000.000.

Desde Energía de Misiones destacamos la realización de proyectos de tal relevancia, para continuar cumpliendo con el desarrollo de la energía eléctrica a través de todo Misiones.