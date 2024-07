El serbio venció al danés Holger Rune por 6-3, 6-4 y 6-2, y avanzó a los cuartos de final del Grand Slam inglés.

Novak Djokovic enfrentó al público de Wimbledon (Video: ESPN y Foto: AP)

Novak Djokovic le ganó con solidez este lunes al danés Holger Rune y, con un marcador de 6-3, 6-4 y 6-2, avanzó a los cuartos de final de Wimbledon. Durante gran parte del partido, el serbio soportó los abucheos de muchos espectadores, lo que derivó en una fuerte respuesta.

“Para todos los que me respetaron, buenas noches. Para los que no, buuuuuenas noches”, dijo Nole ante los micrófonos, imitando el sonido de un abucheo.

Además, les recriminó a muchos espectadores que su fuerte apoyo a Rune era solamente una forma de demostrar que estaban en contra suya.

“Llevo en el circuito más de veinte años y me sé todos los trucos. No pasa nada, me concentro en la gente que me respeta y que pagó la entrada para verme”, sostuvo.

Y, desafiante, cerró: “He jugado en ambientes muchos más hostiles. No pueden afectarme”.

Novak Djokovic jugó un partido aparte ante el público en los octavos de final de Wimbledon (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)Por: REUTERS

Djokovbic, que actualmente ocupa el puesto número dos del ranking por detrás del italiano Jannick Sinner, jugará los cuartos de final del Grand Slam inglés ante el australiano Alex de Miñaur, a quien supera en el historial por 2-1.

Será la instancia de cuartos de final número 60 en un Grand Slam (15 en Wimbledon) para Nole, que ganó el torneo sobre césped en siete ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).