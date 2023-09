El apertura tucumano ha alcanzado algunos récords importantes con la selección argentina durante la presentación ante Chile en Nantes

No fue un partido más para Nicolás Sánchez, quien salió al césped del Stade de la Beaujoire de Nantes muy conmovido, conteniéndose para no soltar una lágrima y señalando al cielo por llegar a los 100 partidos con la selección argentina de rugby. Y como si fuera poco, en este duelo ante Chile en el Grupo D del Mundial, contribuyó para la victoria por 59-5 y también se convirtió en el máximo anotador de Los Pumas en la historia de la Copa del Mundo.

El apertura tucumano de 34 años vivió una jornada inolvidable ante los Cóndores al llegar a centenario de partidos, siendo el segundo jugador en conseguirlo tras Agustín Creevy. El jugador surgido del Tucumán Lawn Tennis Club debutó con la camiseta albiceleste en 2010 y logró este hito en lo que es su cuarta participación en una cita mundialista.

“El número de partidos no tiene una una gran importancia. Lo que sí, para mí es muy importante haber podido estar tanto tiempo en el lugar donde quiero estar. He vivido momentos duros, otros muy muy lindos, pero soy un agradecido de poder seguir estando acá, viviendo momentos como el de mañana”, aseguró el número 10 en conferencia de prensa previa al encuentro.

Corría el minuto 8 cuando Nico Sánchez recibió la pelota por el sector derecho, rompió líneas a pura potencia y avanzó como una tromba hasta la zona de in-goal para anotar el primer try del equipo dirigido por Michael Cheika. Luego, el Cachorro estuvo preciso con su patada para poner el 10-0 en el arranque del pleito.

Pero no quedó ahí. Nico Sánchez siguió dándole puntos a Los Pumas para soñar con el pasaje a los cuartos de final del Mundial de Rugby con conversiones en los try de Juan Martín González y Agustín Creevy, además de acertar un penal. Y en el segundo tiempo, tras el try convertido por Martín Bogado en el arranque, Sánchez acertó una conversión para la historia.

Se transformó en el máximo goleador de la selección argentina de rugby en la Copa del Mundo con 136 puntos, superando a Gonzalo Quesada que quedó con 135. Vale recordar que el Cachorro ya era el goleador histórico de la selección en todas las competencias: registra ahora un total de 886 puntos, producto de 14 tries, 125 conversiones, 175 penales y 12 drops.

Nico Sánchez siguió intratable con sus ejecuciones a los palos y estampó otra conversión después de los try de Rodrigo Isgró y Juan Gónzález en una jornada de gran contundencia ofensiva para el equipo argentino, un partido que jamás podrá olvidar el apertura tucumano que anhelaba con al menos ponerse la camiseta albiceleste una vez cuando era tan solo un niño.

“Cuando era chico, tenía 12, 13 años, y fuimos con un amigo a ver el partido de Los Pumas contra Australia en cancha de River. Estábamos en la tribuna y en ese momento dijimos que ‘hasta llegar a Los Pumas, no paramos’. Así que pude, de alguna forma, cumplir un primer sueño, que era jugar un partido. Y mañana me toca jugar el partido número 100, así que soy un agradecido de lo que me tocó vivir”, reflexionó en la previa. Sin dudas, su gran trayectoria superó cualquier escenario que pudo haber imaginado.