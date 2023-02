El mejor jugador en la historia de la NFL dijo basta, exactamente un año después de haber anunciado, por primera vez, que dejaba el deporte.

Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL, anunció su retiro definitivo. Exactamente un año después de haberlo comunicado por primera vez y luego haberse arrepentido para jugar su vigésimo tercera temporada en la liga.

«Buenos días, muchachos, iré al grano de inmediato: me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana pensé en presionar grabar y avisarles primero. Creo que sólo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional, y usé el mío el año pasado. Entonces, realmente, muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, por apoyarme. A mi familia, mis amigos, compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados. Gracias, chicos, por dejarme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos», dijo Tom Brady en un escueto video publicado en sus redes sociales.

Brady, que será analista de la NFL para la cadena Fox Sports y cobrará 375 millones de dólares, es el jugador con más anillos de Super Bowl ganados en la historia de la liga con 7: 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 y 2021. Llegó a diez finales (perdió en 2008, 2012, 2018) en total y jugó 23 temporadas al máximo nivel.

Incluso él sólo tiene más anillos de Super Bowl que cualquier equipo. New England y Pittsburgh tienen seis cada uno; pero todos los que ganaron los Patriots lo hicieron con Brady como QB y figura y luego ganó uno más con los Tampa Bay Buccaneers.