La rosarina, de 23 años, se transformó en la primera argentina en acceder a los cuartos de final del Grand Slam parisino desde 2004. Fanática de Gabriela Sabatini, su próxima rival declaró: “No tengo idea de quién es. Escuché su nombre, pero no se nada en absoluto”. ¿Ventaja para la Rusa?



“Para ser honesta, no tengo idea de quién es. Escuché su nombre, pero no se nada en absoluto. Voy a tener que hacer mi tarea y mi entrenador me tendrá que dar mucha información. Si ha llegado tan lejos, debe estar jugando un buen tenis”.

Elina Svitolina, quinta raqueta del mundo y la pareja de Gael Monfils, sorprendió con sus declaraciones 100% sinceras en la previa de su cruce por cuartos de final de Roland Garros frente a Nadia Podoroska, de 23 años, la gran revelación del Grand Slam parisino. La rosarina sacudió el cuadro con su gran actuación: superó a la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3 por la cuarta ronda del certamen y logró una verdadera hazaña. Desde Roland Garros 2004, con Paola suárez, que una argentina no alcanzaba esta instancia sobre la exigente tierra batida francesa.

La carrera de esta ferviente admiradora de Gabriela Sabatini es una historia de superación. Tras una irrupción prometedora en el circuito, las lesiones (en su mano derecha, la espalda y la cadera) le fueron planteando obstáculos, que logró consiguió superar no sin esfuerzo. Actual 131 del ranking de la WTA, su anterior victoria frente a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova le había asegurado ingresar en el Top 100 (en realidad, estará entre las 70 mejores). Lo que más cambia en este momento es el aspecto económico y me da alivio. Haber conseguido estos resultados me posiciona totalmente distinto. Puedo seguir pagando el sueldo de mis entrenadores y equipo y continuar viajando por el circuito. Hasta hace poco no tenía ese respaldo, esa seguridad», dio una lección de humildad la rosarina, que compitió en más de una oportunidad a nivel clubes defendiendo los colores de San Lorenzo.

La Rusa, tal su apodo, criada en una familia de clase media en Fisherton y de madre y padre farmacéuticos, en efecto podrá costear mejor los gastos de su carrera con los premios que se lleve de París, más allá del enorme salto que pegó en su camino. Hasta que pisó Roland Garros acumulaba poco más de 300.000 dólares en premios desde que se convirtió en profesional. En una semana en el Grand Slam, ya ostenta USD 332.130.

La campeona panamericana en Lima y quien representará a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio decidió mudarse a España en 2018 para poder estar cerca de los torneos de Europa. Eso le permitió, por ejemplo, empezar con antelación su preparación para el reinicio de la actividad en el circuito de tenis. Nadia pasó parte del aislamiento en el país, pero a principios de junio, gracias a un acuerdo entre la Asociación Argentina de Tenis y una aerolínea europea, la tenista logró abandonar el país en un vuelo de repatriación para retomar sus estudios en el Viejo Continente y reiniciar sus entrenamientos. Fue la primera de la legión en conseguirlo.

Y los resultados están a la vista. Podoroska fue una de las responsables de que el equipo argentino de Fed Cup tuviera la posibilidad de regresar al Grupo Mundial 2, en uno los Play Off postergados por la Federación Internacional de Tenis (ITF), a causa de la pandemia, frente a Kazajistán, que se iba a disputar en abril en la capital de San Juan.

Y ahora, aunque su rival no la tenga en carpeta. Va por más. Tal vez, ese desconocimiento por parte de su contendiente pueda resultar un arma letal. “Brillante triunfo, Nadia Podoroska. Felicitaciones por tu garra y tu coraje. Vamos!!!”, escribió Sabatini en su cuenta de Twitter. Y para la rosarina, claro, es mucho más importante que lo que diga Elina Svitolina.