Después de horas de pelear por su vida, este jueves a primeras horas se confirmó que la única sobreviviente del despiste e incendio de un auto sobre la ruta nacional 14, en Chajarí, falleció. La adolescente oriunda de Rio Negro, Astrid Martínez, viajaba en el asiento trasero el martes por la mañana, junto a sus hermanas de 20 y 17 años, cuando por motivos que todavía se intentan establecer el rodado perdió el control en una curva de la ruta, chocó contra el guardrail, volcó y se prendió fuego a los pocos segundos.

En aquella Volkswagen Suran también viajaban su mamá y tío, Nora del Carmen Techeira (44) y David Techeira (30), ambos misioneros. La mujer residía hace varios años en Río Negro y allí había formado una familia. Como consecuencia del choque y posterior incendio, los misioneros y las hijas mayores de la mujer, murieron en el interior del vehículo.

La quinta pasajera había sido rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internada hasta esta madrugada.

Tras controlar las llamas, personal de Bomberos logró extraer los cuerpos de las víctimas fatales del interior del automóvil. Las demás fallecidas fueron identificadas como Omaira Ruth Martínez, de 17 y Gabriela Liz Martínez, de 20.

Desde la Jefatura de Policía del departamento Federación de Entre Ríos se informó que la Comisaría de Chajarí dio cuenta oficialmente del deceso de la joven y que las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro que conmocionó a la región.