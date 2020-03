El artista sueco, que fue reconocido en sus primeros años de carrera como el actor fetiche de Ingmar Bergman, falleció a los 90 años. Los detalles, en la nota.

Max Von Sydow, actor sueco reconocido por su trabajo con el director Ingmar Bergman y que en los últimos tiempos ganó popularidad por interpretar al «Cuervo de los tres ojos» en «Game Of Thrones», falleció el domingo a los 90 años.

La muerte del artista fue confirmada por su esposa, y divulgada a través de un comunicado de su agente. «Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con extremo dolor el fallecimiento de Max Von Sydow el 8 de marzo de 2020 «, escribió Catherine Von Sydow, productora de cine que estuvo casada con Max desde 1997.

Considerado una leyenda del cine europeo, con protagónicos emblemáticos en «El séptimo sello» y «La fuente de la doncella», entre tantos filmes que hizo con su compatriota Ingmar Bergman, considerado uno de los mejores cineastas de la historia. Tantos roles tuvo durante la carrera de Bergman, que fue llamado su «actor fetiche».



Escena de «El manantial de la doncella», de Ingmar Bergman.

Sin embargo, también tuvo gran repercusión por varios papeles en el cine y la tv más popular, como uno de los sacerdotes en «El exorcista» de 1973, y como el villano Blofeld en «Nunca digas nunca jamás«, último film de Sean Connery como James Bond, en 1983.

También es recordado por sus apariciones en la saga de «Star Wars» como «Lor San Tekka» y principalmente por ser el «Cuervo de los tres ojos» en varias temporadas de «Game of Thrones», siendo un papel pequeño pero determinante para la historia de Brandon Stark y los Siete Reinos.

En una entrevista de hace algunos años, Max contó qué le interesaba a la hora de aceptar un papel: «Lo bueno de una carrera larga es que has hecho de todo. Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer buenos filmes, y para mí no hay géneros superiores o inferiores. Solo merece la pena hablar de si una película tiene valores o no, si entretiene o no».