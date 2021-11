La formoseña abrió el capítulo del boxeo de mujeres en Corrientes y Bouchard el 6 de diciembre de 2003 con la conquista del cinturón supergallo de la Asociación Mundial (AMB).

Once boxeadoras argentinas se presentaron en el Luna Park a lo largo del tiempo y fue «La Tigresa» Marcela Acuña quien lo hizo primero y en mayor cantidad, lo que dio inicio a una historia que se acrecentará el sábado próximo cuando en el emblemático coliseo porteño vuelva a sonar el impacto seco de los guantes tras siete años.

La formoseña Acuña abrió el capítulo del boxeo de mujeres en Corrientes y Bouchard el 6 de diciembre de 2003 con la conquista del cinturón supergallo de la Asociación Mundial (AMB) al vencer a la panameña Damaris Pinnock Ortega por nocaut técnico en el sexto round.

Fue aquella una noche inédita en la memoria del mítico recinto que construyó su grandeza a fuerza de los puños de auténticas leyendas de la actividad como Justo Suárez, «El Torito de Mataderos», Oscar «Ringo» Bonavena, Pascual Pérez, Nicolino Locche y Carlos Monzón, entre otros.

«La Tigresa» realizó allí tres defensas de su corona entre 2004 y 2008 antes de protagonizar, el 4 de diciembre de ese mismo año, una de sus actuaciones más recordadas con la «Locomotora» Alejandra Oliveras, a quien venció por puntos con decisión unánime en un combate unificatorio de los títulos supergallo de la Asociación y el Consejo (CMB).

El prestigio ganado por la formoseña -titular de la primera licencia femenina del boxeo argentino- le posibilitó otro hecho sin precedentes en el Luna: convertirse en la primera mujer protagonista de un combate central.

Como fondista, retuvo dos veces la corona CMB en 2009 frente a la mexicana Jackie Nava y la jamaiquina Alicia Ashley en veladas con un público vibrante en las tribunas, esas que alguna vez ocuparon Juan Domingo Perón y Eva Duarte cuando asistir al Palacio de los Deportes era un programa tradicional de la nocturnidad porteña.

Por caso, la mística del Luna Park también se configuró a través de los años con hechos históricos de la vida política, religiosa, social y artística como la visita del papa Juan Pablo II, el casamiento de Diego Maradona o la actuación de Frank Sinatra.

A sus 45 años, la «Tigresa» Acuña tendrá este sábado su octava aparición en el coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, por tercera vez como cabeza de cartelera. «La leyenda continúa», denominación elegida por sus organizadores, ofrecerá como plato principal su disputa ante «La Gurisa» Débora Dionicius, con el título pluma interino OMB en juego.

Acuña, con un récord de 50 victorias (20 KOs), 7 derrotas y 2 empates, se subirá al ring por segunda vez en el año tras ponerle fin a una inactividad que se extendía desde el 15 de mayo de 2019 cuando empató con la mexicana Nava en Puerto Vallarta.

Hace casi dos meses, el 25 de septiembre pasado, la excampeona supergallo de las cuatro entidades más importantes del boxeo le ganó a la tucumana Natalia Alderete por puntos -unánime- en un combate a seis asaltos realizado en Concordia, Entre Ríos.

«La Gurisa» Dionicius, de 33 años, asumirá su 35ta. pelea como profesional, con la intención de mejorar una foja de 31 triunfos (6 KO) y tres reveses. Será su tercera presentación de 2021 después de perder con Gloria Yancaqueo en Mar del Plata y vencer a Lilian Silva en Concordia.

La púgil entrerriana de Villaguay fue en el pasado campeona supermosca de la Federación (FIB) y una de sus trece defensas la llevó a cabo en el Luna Park el 7 de septiembre de 2013 cuando se impuso por puntos a la colombiana Olga Julio.

La cartelera de este sábado se completará con otras siete peleas masculinas, entre las que destacan el choque de semifondo entre el invicto noqueador Braian Suárez (15-0, 14 KO) y el colombiano Juan Boada (11-2, 5 KO) por el vacante título latino mediopesado OMB.

En el turno anterior, el imbatido mendocino Kevin Muñoz (12-0, 5 KOs) y el bonaerense Nicolás Aquino (8-4-1, 3 KOs) definirán el centro sudamericano supermosca.

El aforo del Luna Park estará habilitado para unas 6.000 personas, que podrán adquirir localidades con los siguientes valores: ring side (5.500 pesos), super pullman (4.800), ring side alto (4.000), madero alta (3.000), cabeceras (1.800) y sector para silla de ruedas (1.800).

Los asistentes serán controlados con una toma de temperatura, deberán presentar una declaración jurada y permanecer con tapabocas durante la velada como medidas preventivas por la pandemia de coronavirus.



Peleas femeninas en el Luna Park

Marcela «La Tigresa» Acuña (7 presentaciones)

06-12-2003 vs Damaris Pinnock Ortega (Panamá), victoria KOT 6, título supergallo AMB.

26-05-2004 vs Daysi Padilla (Colombia), victoria KOT 1, título supergallo AMB.

14-10-2006 vs Paolo Herrera (Colombia), victoria KOT 1, título supergallo AMB.

03-07-2008 vs. Danielle Bouchard (Canadá), victoria DU 10, título supergallo AMB.

04-12-2008 vs Alejandra Oliveras (Argentina), victoria DU 10, títulos supergallo AMB y CMB.

30-04-2009 vs Jackie Nava (México), victoria DU 10, título supergallo CMB.

20-08-2009 vs Alicia Ashley (Jamaica), victoria DM 10, título supergallo CMB.

Yésica «La Tuti» Bopp (3)

03-07-2008 vs Adriana Herrera (Uruguay), victoria DU 6, categoría supermosca.

04-12-2008 vs Ana Fernández (Venezuela), victoria DU 10, título interino minimosca AMB.

11-06-2011 vs Yesenia Martínez Castrejón (México), victoria KOT 9, títulos supermosca AMB y OMB.

Yésica Marcos (2)

20-04-2009 vs María del Carmen Potenza (Argentina), victoria KOT 3, categoría supergallo.

20-08-2009 vs Ivonne Córdoba (Argentina), empate, categoría supergallo.

Otras

20-04-2009 Cecilia Comunales (Uruguay) venció por DU 4 a Roxana Peralta (Paraguay), categoría superligero.

26-06-2009 Edith Matthysse (Argentina) empató con María Eugenia Quiroga (Argentina), categoría superpluma.

15-10-2010 Chris Namus (Uruguay) venció a Nerys Rincón (Colombia), KOT 2, categoría superligero.

20-10-2012 Celeste del Carmen Peralta (Argentina) venció a Katia Alvarino (Uruguay), DU 4, categoría superligero.

12-12-2012 Sabrina Pérez (Argentina) venció a Stefany Bizquiazo (Uruguay), DU 10, título interino gallo AMB.

07-09-2013 Débora Dionicius (Argentina) venció a Olga Julio (Colombia), DU 10, título supermosca FIB.