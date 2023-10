En Parque Norte, los periodistas amenizan la espera de los resultados chequeando datos y con una temperatura gélida. La candidata presidencial sigue en su casa y a las 20.30 irá al predio junto con otros dirigentes y postulantes

Por ahora, en el búnker de Juntos por el Cambio hay más expectativa y nervios que periodistas y dirigentes. Los bocas de urna y versiones están instalados como las estrellas de la tarde en cada rincón del salón de Parque Norte que ya se había utilizado el día de las PASO. Pero nadie se anima a predecir ningún resultado y se espera una noche larga a la espera de los números.



Uno de los rumores crecientes habla de que se habría producido “una sorpresa” en la provincia de Buenos Aires, aunque en el equipo bullrichista son muy cautos. Aun así, un estratega de la campaña de Néstor Grindetti anticipó que tienen medido un crecimiento del 10% de los votantes en el distrito bonaerense y que esa suba no habría favorecido a Javier Milei. Mucha expectativa en el búnker de Juntos por el Cambio en Parque Norte

Luego de votar en la Rural a las 13, rodeada de una multitud, Patricia Bullrich almorzó en familia y está monitoreando la elección desde su casa en Palermo y la mayoría de su equipo lo hace en las oficinas de Hipólito Yrigoyen al 400, enfrente de la Plaza de Mayo. La idea hasta ahora es que todos irán a Parque Norte a las 20.30. A esa misma hora empezarán a llegar los candidatos y los máximos dirigentes de JxC, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Martín Lousteau y Maximiliano Ferraro, entre otros.

Hay unos 450 periodistas acreditados para trabajar en el búnker, que esta vez amplió la zona para que trabajen los medios gráficos, pero aún no se pudo regular la temperatura del salón: el frío del lugar no es apto para cualquiera. “Aguanten porque a la noche van a tener calor”, pidió un colaborador de Bullrich a varios hombres de prensa que no trajeron abrigo. No se sabe si se refería a que más tarde podrán aclimatar el lugar o a que subirá la temperatura por el resultado de las elecciones. Por ahora, el café o el té bien caliente es el único antídoto disponible. Se espera una noche larga.

Noticia en Desarrollo