Un motociclista identificado como Ignacio Ezequiel Suarez de 25 años, perdió la vida hoy en horas de la madrugada tras colisionar contra una camioneta, sobre la intersección de la avenida Uruguay y calle Formosa de Posadas. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I, junto al personal de Policía Científica.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho involucró a una camioneta Ford Ranger, conducida por Nemesio S. (84), y una motocicleta Honda 250cc conducida por Ignacio Suarez, quien debió ser trasladado al Hospital Madariaga producto de las lesiones de gravedad, que le provocaron el fallecimiento camino al nosocomio.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera UR-I y de la Dirección Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y continuaron con las diligencias de rigor.