En la Casa de la Cultura de Montecarlo se llevó adelante una reunión de gabinete encabezada por el Ministerio del Agro, en el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Misiones. Esta nueva metodología de trabajo consiste en recorrer los distintos departamentos y mantener encuentros con intendentes y referentes locales, con el fin de difundir los programas y herramientas que cada subsecretaría pone a disposición para acompañar a los municipios y a los pequeños productores.



De esta instancia participó el intendente de Montecarlo, Julio “Chun” Barreto, junto al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, y la intendente de Piray, Mirta Lezcano, en una jornada encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, y su equipo técnico. Cada subsecretario expuso las líneas de acción y programas vigentes, generando un espacio productivo de intercambio y articulación entre Provincia y municipios.



Posteriormente, en este marco se realizó la puesta en valor del vivero municipal, con el objetivo de transformarlo en un espacio multiproductivo que pueda dar respuestas a diferentes sectores. “Queremos que el vivero no solo aporte al agro, sino también al turismo y al embellecimiento de nuestra ciudad”, señalaron desde la comuna.

Los pequeños productores serán los principales beneficiarios, ya que podrán acceder a plantines producidos localmente, además de especies frutales y forestales destinadas al enriquecimiento de sus chacras. A mediano y largo plazo, la meta es duplicar o triplicar la capacidad de producción, fortaleciendo la autonomía local y brindando un servicio más eficiente.