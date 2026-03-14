Este domingo 15 de marzo, desde las 18:30 hs, te esperamos en la Plaza San Martín de Montecarlo para el cierre y entrega de premios del Concurso de Fotografía Joven 2026: Miradas que Inspiran.

Será una tarde para compartir el talento y la creatividad de nuestros jóvenes, con una propuesta abierta para toda la comunidad.

Bandas en vivo

🛍️ Feria de emprendedores

🖼️ Muestra fotográfica

Vení a disfrutar, acompañar a los participantes y celebrar juntos el arte de mirar el mundo a través de la fotografía. 📷