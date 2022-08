Vecinos de la localidad mendocina de Guaymallén luchan contra un incendio subterráneo. Especialistas explicaron cuáles podrían ser las causas.

Vecinos de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, denunciaron la presencia de humo que sale desde la tierra en un lote baldío. Profesionales de la Geología y Defensa Civil explicaron cuáles podrían ser las causas del fenómeno.

En las fotos y videos se pueden ver extensas y profundas zanjas cavadas por los propios vecinos que luchan con pocos elementos contra el intenso humo y las altas temperaturas que se registran en las cavidades interiores, las cuales alcanzan los 300°C.

Roberto Fernández, vecino y presidente del barrio Silvano Rodríguez, contó a la prensa que el fenómeno se registra desde hace algunos días cuando encontraron «hectáreas impregnadas en humo”.

Los lugareños comenzaron a arrojar agua sin resultados positivos. Ayer por la tarde personal del municipio acudió al lugar a mojar el sitio con un camión y mangueras para sofocar el calor y el humo.

Desde Defensa Civil utilizaron un drone para realizar un monitoreo en la zona e indicaron que el humo afecta a unas 11 hectáreas, con cuatro o cinco focos de “puntos calientes”

Humo en Guaymallén: las posibles causas

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, atribuyó el fenómeno en primer lugar a “la mano del hombre que interviene modificando la estructura del suelo para usarlo en condiciones a las cuales no estaba diseñado”.

“Eso era naturalmente una tierra de labranza, donde se ha ido incorporando materia orgánica más caña. Después, la gente pretende utilizar eso de otra manera y hace canales para secar un área que era húmeda. Luego, quiere hacer limpieza del predio utilizando fuego que van circulando, precisamente, por esas vías”, explicó al medio local El Sol.

Por otro lado, lo asoció también al cambio climático: “A esto se combina la acción del cambio climático, donde no llueve y hay sequía. Además, en estos lugares no hay más riesgo porque no les corresponde, ya que no son tierras agrícolas. Todo esto confluye a que se ha secado, que hay material disponible para el fuego y que la gente quema. Con su acción de hacer canaletas, metieron el fuego bajo tierra”.

¿Qué es un incendio subterráneo?

Los incendios subterráneos se dan cuando se quema la materia orgánica acumulada y las raíces, e incluso puede alcanzar los afloramientos rocosos y generalmente éstos no producen llamas y emiten solo humo.

“No hay que hablar de ‘incendios’ subterráneos, porque eso habla de llamas. La palabra incendio no es la más adecuada, ya que da a entender que ahí abajo puede haber una caverna con fuego y eso es imposible”, aseguró el geólogo mendocino, Sergio Diéguez, a Télam.

“Habría que ver si el humo está vinculado a alguna materia orgánica que se arrojó hace algún tiempo allí y ahora está generando una reacción de calor”, sugirió el profesional de la geología.

Diéguez, recordó que hace unas dos décadas ocurrió algo similar en la ciudad mendocina de San Rafael y “fue porque allí habían depositado carburo de calcio, lo que generó una reacción, también en un baldío”.