Fue presentada este viernes por la tarde en el CePARD. Hay casi 1500 runners confirmados y se agregaron 100 cupos. Misiones Trail de la Selva llega para desafiar los límites en el corazón de la provincia. Invita a vivir una experiencia única en plena naturaleza el 21 y 22 de febrero en Almafuerte, interactuando con selva, agua y tierra en estado puro.

La carrera es organizada por el Gobierno de Misiones, por medio del Ministerio de Deportes y en conjunto con el municipio de Almafuerte. En el lanzamiento oficial llevado a cabo en el CePARD, el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, destacó esta “iniciativa del Gobierno provincial de trabajar y apostar por esta carrera para seguir creciendo en nuevas disciplinas y posicionar a esta fecha en la región y en el país”.

Las actividades de la carrera comenzarán el jueves 20 de febrero con la acreditación de los corredores, prevista en el Centro Multicultural, ubicado en el cuarto tramo de la avenida Costanera, en Posadas. Ese día será en la franja horaria de 14 a 20, con el retiro del kit corredor, verificación de inscripción y entrega de documentos requeridos. Esas cuestiones continuarán el viernes 21 de 10 a 20, en el mismo lugar, como última oportunidad para retirar el kit de corredor, que incluye camiseta técnica, número de corredor, chip de cronometraje y medalla finisher.

El sábado 22, en tanto, será la carrera en Almafuerte, con los horarios de partida -sujetos a modificaciones- previstos de esta manera: 50K: 4.00 am; 25K: 6.00 am; 15K: 6.15 am; y 7K: 6.30 am. Para el post carrera está prevista la entrega de premios, la presentación de Cristian Wagner y La Ruta, sorteos y food trucks.Esta competencia no solo busca reunir a corredores de la provincia, la región y el país, sino también posicionar a Misiones como un destino atractivo para el turismo deportivo, resaltando la belleza y singularidad de la selva misionera.

Fuente: Ministerio de Deportes