En el Parque del Conocimiento, el Gobernador, junto a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, suscribió la incorporación de Misiones al Plan Nacional Accionar para ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.



Herrera Ahuad destacó las políticas de Estado para los pequeños productores y su rol dentro de la economía misionera. Mientras, Merquel enfatizó el desarrollo productivo de Misiones.

Esta tarde, la provincia adhirió al Programa de Ayudas Urgentes, una iniciativa federal que se traduce en mejoras habitacionales, de salud, asesoramiento técnico profesional y apoyo a emprendimientos de vecinos y vecinas en condiciones de vulnerabilidad. Con sus firmas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y Marisol Merquel, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, formalizaron el convenio en la Sala Ramón Ayala del Parque del Conocimiento. Además, visitaron stands de Ferias Francas, de la cooperativa lechera CAUL, de Hecho en Misiones y de artesanos misioneros.

El mandatario agradeció la visita de Merquel a la provincia, remarcó su compromiso y el empuje importante que representa su presencia. Sobre todo, para demostrar lo “que podemos hacer muchas veces con recursos limitados, pero con inteligencia con nuestros productores que tienen una gran contrición al trabajo. El misionero no se rinde nunca”. Respecto del convenio firmado hoy, señaló que “son políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

En este contexto, el Gobernador caracterizó la diversidad étnica de Misiones, que cuenta con un gran proceso minifundista, con cerca de 20 mil pequeños productores. Algo que viene de la mano de la creación del Ministerio de Agricultura Familiar y otras dependencias que forman parte de una política de Estado. En la misma línea, aseguró que “somos la provincia con mayor cantidad de productores de piscicultura de la Argentina” y la segunda en nivel de producción. Igualmente, destacó que Misiones es la jurisdicción con mayor número de cooperativas porque “la cooperativa es el rostro humano de la economía”.

“Para la provincia de Misiones la pandemia fue una gran oportunidad de saber que el camino emprendido en materia de políticas públicas es sostenible aún en las adversidades más grandes de la humanidad”, enfatizó. Y sostuvo que son bienvenidos todos los recursos que se puedan obtener a modo de acompañamiento del Gobierno nacional. Y que Misiones siempre estará para ayudar, acompañar y aportar ideas.

Mientras, la funcionaria nacional Marisol Merquel agradeció al Gobernador por mostrar “cuáles son las bondades y las políticas públicas que esta provincia lleva adelante e implementa en este lugar”. Manifestó explícitamente el compromiso de la Nación, en especial para articular “mucho más con un gobierno que se ocupa y se preocupa todos los días por el crecimiento con desarrollo de esta querida provincia de Misiones”, y resaltó las políticas productivas orientadas a nivel local.

“El autoabastecimiento del que hablamos no se puede llevar adelante si eso no está acompañado de una política de Estado y una decisión política, en este caso, del Gobernador y de todo su equipo de gobierno”, enfatizó. Por último, manifestó “esto no es ni más ni menos que el inicio de un trabajo mancomunado y conjunto con esta querida provincia”.

“En este caso firmamos un convenio para Misiones por 30 millones de pesos en ayudas urgentes. ¿De qué manera se trabaja esto? Con la necesidad extrema de cada una de las familias en cuanto a lo habitacional o una necesidad concreta y que a través de este convenio podamos llegar a esa familia”, agregó Merquel a la prensa. Afirmó también que en el transcurso del día, en San Vicente, se firmará el convenio del programa “Accionar Infancia”, donde se acompaña a las madres en el período de embarazo hasta los cuatro años de las infancias de esos niños y niñas. Asimismo, adelantó la posibilidad de firmar con la provincia el programa Mercados Multiplicar y que, seguramente, será lo próximo a implementar en Misiones. Dicha iniciativa apunta a concretar un espacio de comercialización directa para cada una de las cooperativas que producen alimentos, para que tengan su lugar de venta fijo.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Meza, indicó que “es sumamente importante este convenio porque nos permite llevar una intervención a las familias que están atravesando por situaciones de vulnerabilidad y es muy significativo seguir afianzando esa presencia que debe tener el Estado, sobre todo en estos momentos de economía compleja”.

También estuvieron en el Parque del Conocimiento el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el ministro de Turismo, José María Arrua; la titular del Parque de Conocimiento, Claudia Gauto; el director nacional de Abordaje Territorial, Luis Sannen Mazzuco y el subsecretario de Políticas Sociales, Javier García, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

El Plan Nacional Accionar

Mediante el convenio de cooperación, firmado hoy, la provincia se incorpora al Programa de Ayudas Urgentes, que se enmarca en el Plan Nacional Accionar para soluciones habitacionales, de salud, asesoramiento técnico profesional o apoyo de emprendimientos a personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un subsidio de carácter económico, que es entregado a la persona con el fin de resultar un paliativo a una situación de vulnerabilidad social debidamente comprobada, de hasta cuatro veces el 70% del salario mínimo, vital y móvil, sin cargo a rendir cuenta documentada en su inversión.

Tiene como objetivo paliar situaciones especiales o emergentes, o para el desarrollo de emprendimientos familiares o servicios asistidos, ello dentro de las posibilidades operativas y financieras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pueden acceder todas aquellas personas físicas con vulnerabilidad social, originada en problemas sociales, económicos, de salud, de carácter emergente, agudo y/o crónico, así como situaciones especiales debidamente revisadas que coloquen a la persona en una situación de vulnerabilidad tal que requiera el auxilio del Estado nacional.