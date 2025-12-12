Misiones volverá a enfrentar un escenario de inestabilidad, luego de la breve mejora de mitad de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes, con previsión de abundante lluvia en poco tiempo, ráfagas intensas y actividad eléctrica en toda la provincia.

Tras las intensas lluvias del lunes pasado y la tregua del martes, miércoles y jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró una nueva alerta amarilla para Misiones, ante la previsión de que se registren tormentas y lluvias intensas.

En ese sentido, el reporte del SMN indica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, las cuales “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

La alerta regirá este viernes 12 de diciembre para toda la provincia, y si bien se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada, el mayor impacto se dará en diferentes momentos según la zona.

Alertas declaradas por el SMN para este viernes 12 de abril.

Así, en la zona Sur de Misiones se espera que el temporal se sienta con mayor fuerza durante la tarde en la zona Sur, y durante la mañana y la tarde en las zonas Centro y Norte, siempre según la alerta emitida por el SMN.

Lluvias más intensas en el norte de la provincia

En ese contexto, la Dirección General de Alerta Temprana de Misiones puntualizó por su parte que este viernes, “nuevas inestabilidades asociadas a un área de baja presión influyen en la formación de núcleos de lluvias y tormentas, de menor intensidad en la mitad sur provincial y de mayor intensidad y volumetría en la mitad norte”.

El reporte agrega que “se prevé que los fenómenos se inicien desde la madrugada y la mañana, extendiéndose hasta la noche”, con posibilidad de precipitaciones muy intensas, que pueden alcanzar un acumulado en la jornada superior a los 123 milímetros.

El temporal se verá acompañado por un descenso en las temperaturas, ya que mientras este jueves las marcas superaron los 30°, para este viernes se prevé un máxima en la provincia de 24°C, mientras que la mínima bajará a 16 °C en San Pedro.

Sábado con algunas lluvias y tormentas localizadas

En cuanto al sábado 13 de diciembre, Alerta Temprana anticipa para Misiones una “tendencia a la inestabilidad, con lluvias y tormentas en las zonas Norte y parte del Centro”, mientras que el resto de la provincia presentará nubosidad variable.

En ese sentido, “la actuación de un nuevo sistema de baja presión sobre Paraguay influye para el desarrollo de condiciones de cobertura nubosa variable y lluvias y algunas tormentas muy localizadas, concentradas en el norte de Misiones”.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un “ascenso marcado de las máximas por la tarde”, con una máxima en la provincia estimada en 31°C, con 33°C de sensación térmica, mientras que la mínima sería de 15°C.

Domingo bueno y soleado

La inestabilidad dejará temporalmente atrás a Misiones este domingo 14 de diciembre, para cuando Alerta Temprana anticipa un día “bueno y soleado”, sin anuncio de lluvias ni tormentas.

En ese sentido, el SMN pronostica para esa jornada una temperatura máxima de 31°C, mientras que la mínima se situará en torno a los 20°.

No obstante, el paréntesis de buen tiempo será breve, ya que para el lunes se anuncian más lluvias y tormentas en Misiones, a lo largo de toda la jornada.