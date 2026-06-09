La UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) ha lanzado junto al Ministerio de Educación y el CGE la Actualización Académica: «Pedagogía del Jardín Maternal». Esta propuesta de formación continua está orientada a fortalecer la enseñanza, el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia (desde los 45 días).

El proyecto formativo está diseñado para el siguiente público objetivo:Equipos directivosDocentes formadores y co-formadoresEstudiantes de residencias pedagógicas del Profesorado de Educación InicialEsta actualización académica se enmarca en las acciones impulsadas por el sindicato para garantizar la excelencia en la educación inicial y optimizar el abordaje pedagógico en toda la provincia.