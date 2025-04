El beneficio está destinado a aquellos jóvenes «que están haciendo cursos de formación profesional y laboral en los Centros de Formación Profesional», explicó Emilia Lunge, directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación. Las inscripciones estarán vigentes hasta el 30 de noviembre.



Desde el pasado 21 de abril, está vigente la inscripción para un nuevo programa de las Becas Progresar de la Anses. Se trata de la convocatoria 2025 para el Progresar Trabajo, que ofrece diversos cursos con los que jóvenes y adultos pueden formarse con orientación profesional. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre.

En Misiones, destinado a aquellos jóvenes «que están haciendo cursos de formación profesional y laboral en los Centros de Formación Profesional (CFP), capacitaciones que suelen durar entre seis meses a un año», explicó Emilia Lunge, directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación, en Radioactiva 100.7. «Se pueden inscribir a través de la plataforma Progresar, debiendo tener usuario y contraseña de MiAargentina», añadió.

«Todos los años hay que volver a inscribirse», aclaró, ante la duda de los beneficiarios sobre la continuidad del beneficio. «Muchos siguen cobrando cuotas del año pasado, porque el calendario de becas es de marzo a marzo», dijo, y acotó en cuanto al Progresar Obligatorio y Progresar Superior, que se orienta a quienes están haciendo una carrera terciaria o universitaria, ya cerraron, estando actualmente en la etapa de certificación de unos 28.000 solicitudes del primer grupo y 11.000 del segundo.

Lunge reveló que en relación al Progresar Trabajo, el año pasado Misiones tuvo poco más de 6.000 becados. «Esperamos como base sostener este número de becarios este año», y reflejó que en la totalidad de los Progresar en esta provincia esperan «un número superior a las 50 mil beneficiarios».

Los requisitos para inscribirse a la beca son:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

¿Cómo inscribirse?

Para poder ser seleccionado se deberá completar la inscripción, siendo necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

Registrarse en Mi Argentina.

Ingresar al sitio oficial de Progresar.

Completar el usuario y contraseña. En el caso de no tener uno deberá crear un nuevo usuario.

Seleccionar la línea de beca correspondiente.

Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

¿Cuánto es el monto a cobrar?

El monto mensual de la beca Progresar Trabajo, al igual que las líneas Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería, es de $35.000. Anses retiene el 20% de este monto durante el año lectivo, liberando este porcentaje con la certificación de finalización del curso por parte de la institución educativa. Por lo tanto, los beneficiarios recibirán mensualmente $ 28.000, y el monto retenido se abonará en un único pago una vez verificada la regularidad del estudiante.

«Es el mismo valor del año pasado, por el momento no hay novedades de aumento», contó Lunge, quien valoró el seguimiento de la provincia a través de referentes en cada uno de los municipios, porque «entendemos que no todos saben usar la plataforma, y no todos poseen acceso a internet».

«Son máS de 1.500 escuelas que certifican», detalló la funcionaria, enfatizando el apoyo a los directores que deben confirmar la situación académica de cada becado.