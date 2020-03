Después de concretar la compra y sesión de las 91 hectáreas que permitieron la concreción del corredor biológico vinculando el Parque Provincial Foerster con el Parque Provincial Urugua-í, Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, dijo que Misiones está un paso adelante en lo que se refiere a cuidado y preservación de la biodiversidad, y que esta realidad responde al compromiso asumido por el Gobierno Provincial, los misioneros y por quienes vienen a invertir a Misiones.

Jaramillo agradeció al gobernador Oscar Herrera Ahuad la importancia otorgada a este acto concretado ayer y “que pudo lograrse en sólo dos meses de trabajo, y que permitieron esta compra de 91 hectáreas por parte de Vida Silvestre para ser donadas en el mismo momento a la provincia de Misiones”.

Indicó el referente de Vida Silvestre que “la adquisición se concretó en la zona más importante para la conectividad de la biodiversidad en Misiones, ya que es el corredor biológico Foerster-Urugua-í”, y destacó que esta incorporación de tierras amplía la superficie y la conectividad, “ya que muchas especies van a poder movilizarse más fácilmente hacia el parque Foerster y darle más funcionalidad ecológica”.

Preservar lo nativo

Jaramillo recordó que vivió 11 años en Puerto Iguazú, por lo que conoce y destaca la labor de la Provincia en lo relacionado a la naturaleza. Dijo que se lograron importantes avances trabajando con varias organizaciones en un proyecto de restauración de desborde de arroyos en la zona de Andresito, con más de 120 productores. Subrayó que “hemos alcanzado las 400 hectáreas de eco restauración, lo que vuelve a poner bosque donde alguna vez hubo y nunca debió dejar de estar y se va a continuar”, dijo. Marcó la articulación con Brasil y Paraguay para el posicionamiento internacional del Bosque Atlántico para que haya más recursos y más interés para que sigan generándose aportes como el de WWF Holanda para comprar tierras para la conservación.

Más zonas protegidas

“Se sigue trabajando para la preservación”, indicó Jaramillo, y aseguró que es posible cuando el Estado, la Fundación Vida Silvestre, otras ONG y los propietarios de los terrenos se ponen de acuerdo y demuestran que es posible este modelo. Agregó que Vida Silvestre ha hecho otros aportes, adquirió otros lotes con anterioridad y también a propietarios privados, “una tarea que también han realizado otras organizaciones que se van sumando a este modelo qué tiene que ver no sólo con la conservación, sino también con la promoción del uso sustentable en la zona del corredor”, explicó y comentó que en varios lotes se está trabajando con turismo responsable, turismo naturaleza, y esa es una de las alternativas para dar recurso económico a los propietarios del lugar.

Misiones ejemplo de preservación

“Comparando con otras provincias, probablemente Misiones está varios pasos adelante, aunque haya muchas cosas para mejorar, para reforzar”, destacó Jaramillo. Resaltó “el compromiso que hay de los misioneros, del Gobierno, también de la gente que viene de fuera muchas veces con intenciones de colaborar en la conservación, el compromiso es muy alto y eso hace que Misiones sea distinta a Brasil y Paraguay en relación a la conservación del Bosque Atlántico que compartimos”. Recordó el ingeniero forestal que en principio “Misiones sólo tenía el 2% de lo que existía en su totalidad y hoy conserva más del 50% de lo que existe y es una muestra clara de que misiones está un paso delante de la conservación”.

Contó que, a la hora de seleccionar las tierras para comprar, eligieron los lotes mejor conservados, “porque habían sido responsables en el uso de la tierra y porque habían producido diferentes cuestiones como el tabaco, yerba y aún ganadería, pero sin desbastar la chacra”. Y en ese punto Jaramillo destacó la importancia de la cultura de trabajo misionera, con propietarios arraigados “que hacen un uso sustentable de la tierra, un uso pensado para que la tierra siga estando disponible para ellos y sus hijos y eso cambia en relación a otras partes de la Argentina, donde el uso está más vinculado a un modelo de negocio donde la tierra es sólo un producto más de una ecuación económica. Y aseguró que “Misiones está también avanzada en eso, la producción sustentable es muy alta y por eso hay un perfil muy alto para incorporar definitivamente a la agroecología como un modelo de desarrollo”.

Alto porcentaje de bosque en Misiones

Jaramillo señaló que entre el 45 y 50% del suelo misionero todavía es bosque en diferentes estados de conservación, a pesar de que mucho de ese bosque ha sido sujeto de extracción de madera – legal o ilegalmente-, y muchas veces de manera no sustentable.

Explicó el ingeniero Jaramillo que “se sacaron más árboles de los que debieron sacarse y muchas veces no se renovaron una vez que fueron quitados, y ese es otro desafío que tiene Misiones, con un millón de hectáreas clasificadas como categoría amarilla en el relevamiento territorial de bosques nativos. Esto implica que son bosques que no se pueden convertir, en los que no se puede pasar la topadora y en los que no se puede hacer un rosado, pero sí se pueden usar de manera sustentable, poniendo en valor ese millón de hectáreas para que vuelvan a producir madera y productos forestales no madereros”. Aseguró que para asumir ese desafío hay recursos, como los previstos por la Ley de Bosques y otros que pueden llegar al país a partir de la reducción de emisiones por deforestación evitada, que son centrales y deben utilizarse para justamente promover esa cultura.

También hizo referencia Jaramillo a los recursos técnicos, ya que Misiones tiene en Eldorado la carrera de Ingeniería Forestal con más de 300 ingenieros forestales en formación y en la provincia, por lo que las posibilidades son reales y en esto Vida Silvestre trabaja y articula con el Gobierno.