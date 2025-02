La icónica conductora de televisión, Mirtha Legrand, cumple 98 años y lo festeja rodeada de amigos y familiares. En un día lleno de alegría y emociones, también recuerda con cariño a su hermana melliza, Goldie.

Mirtha Legrand cumple 98 años y lo celebra con una reunión especial junto a su familia y amigos. La legendaria conductora, que ha marcado la historia de la televisión argentina, compartió su entusiasmo por la fiesta y también reflexionó sobre el paso del tiempo, la política y la importancia del cariño de su público.

Mirtha Legrand celebra sus 98 años rodeada de amor

El 23 de febrero, Mirtha Legrand recibirá una ola de saludos y muestras de afecto al celebrar sus 98 años. Como cada año, la conductora planea una celebración con familiares y amigos cercanos. “Va a ser muy agitado pero muy feliz”, aseguró entusiasmada.

La velada estará dividida en dos partes. Primero, compartirá un momento íntimo con su familia. Luego, recibirá a figuras del espectáculo para cerrar el día con una fiesta. “Seremos unas 45 personas”, reveló sobre el evento. Entre los invitados se encuentran su hija Marcela Tinayre y sus nietos, quienes la acompañan en cada ocasión especial.

Un cariño que no tiene precio

Mirtha Legrand relexiona sobre sus 98 años, una cifra que no deja de sorprenderla. “Nunca imaginé vivir hasta estos años”, confesó. Pese a su pedido de no recibir regalos, sabe que sus invitados querrán agasajarla. “La gente es muy cariñosa conmigo”, comentó.

Sin embargo, lo que más valora son las muestras de afecto del público. “A veces me pregunto cómo es posible que me sigan demostrando tanto amor. Hasta los chicos me identifican”, relató con emoción.

Un festejo con recuerdos y nostalgia

A pesar de la alegría, la conductora también tiene un espacio para la nostalgia. En esta fecha, recuerda a su hermana melliza, Silvia “Goldie” Legrand, fallecida en 2020. “No puedo evitar llorar al recordarla”, confesó. Para Mirtha, la ausencia de su hermana se siente aún más en el día de su cumpleaños.

Reflexiones sobre la actualidad

Lejos de la televisión, la conductora aprovecha su tiempo libre para mantenerse informada y reflexionar sobre el país. “Es un año electoral muy interesante”, opinó. Aunque su regreso a la pantalla aún no está confirmado, mantiene su carácter incisivo. “Me gusta ser picante, pero algunos se sienten incómodos”, afirmó sobre sus entrevistas políticas.

Con respecto al futuro del país, expresó su preocupación. “Espero que las cosas cambien, que vivamos más en armonía y con más respeto”, aseguró. También lamentó la crisis económica y social: “Que volvamos a ser la Argentina de antes”.

La rutina y la energía de Mirtha Legrand a los 98 años

Mirtha Legrand con sus 98 años sigue activa. “Ahora me levanto más tarde, leo los diarios, hago gimnasia y camino”, comentó. Aunque disfruta de ver televisión y leer en la cama, reconoce que mantenerse en movimiento es clave para su bienestar.

El futuro de su carrera aún es incierto. “Estamos en tratativas, pero no está confirmado”, aseguró sobre su posible regreso a la televisión. Sin embargo, su energía y pasión por el medio siguen intactas. “Algunos políticos no quieren venir porque soy picante”, bromeó.

Un cumpleaños inolvidable

Mirtha Legrand y sus 98 años, una cifra que pocos alcanzan con tanta vitalidad. Con su familia, amigos y el amor de su público, la conductora vivirá una jornada llena de emoción. Sin duda, su legado y carisma continúan intactos, convirtiéndola en un ícono indiscutible de la televisión argentina.