La iniciativa de Gobernación y coordinación del IPLyC estuvo este miércoles en esta localidad del Alto Uruguay donde se atendieron unos 60 vecinos.

El programa Mirar Mejor arrancó con su cronograma de recorridas por toda la provincia y Alba Posse fue el primer destino de este 2025.

Durante la mañana de este miércoles, más de 60 vecinos recibieron atención oftalmológica de la mano de esta iniciativa de Gobernación y coordinada por el IPLyC. Allí, accedieron a consultas y controles de la visión, derivaciones y a la entrega de anteojos de acuerdo a la graduación requerida por parte del paciente, todo sin costo alguno para los vecinos. Muchos de los que asistieron afirmaron que por primera vez se hicieron un control oftalmológico.

María Knoll, vecina de Alba Posse, contó que con Mirar Mejor fue la primera vez que se hizo un control oftalmológico. «Hace tiempo que siento cansancio en la vista y entre el trabajo y la rutina cuesta viajar hasta Oberá o Posadas, además de que es un presupuesto el viaje y el anteojo. Que una iniciativa así venga al pueblo y sea gratuita, es muy bueno y nos ayuda».

Por su parte, Mirtha Fredich, relató: «Hace unos años que me molesta al ver de cerca y me complica hacer las costuras, mi principal ingreso. Cuando me enteré que venía el programa a Alba Posse, me preparé mucho, para tener por primera vez un anteojo que sé que me cambiará la vida».

Romeo Fredich, en tanto, explicó que «hace años que noto que me cuesta ver de lejos y dejé pasar irme a un control. Ahora, vino esta posibilidad y sin dudas me acerqué para aprovechar».

Limana Doralinho fue uno de los vecinos que concluyó la atención médica y accedió a los anteojos que brinda el programa. Tras probar por primera vez en su vida los anteojos se mostró feliz y adujo: «Usar lentes es otra cosa, me cambia la vista, se mira mejor todo. Esto me cambiará la vida. La atención es espectacular y minuciosa. Estoy feliz por este beneficio».

En este sentido, Héctor Rojas Decut, presidente del IPLyC, señaló que “este tipo de políticas de salud de prevención oftalmológica mejoran la calidad de vida de las personas de manera enorme”.

Luego, agregó que “gracias a una gestión ordenada y a través de políticas públicas se pueden otorgar estos beneficios a la gente, que se traducen en una mejor vida para los misioneros”.

Durante 2024, el programa Mirar Mejor llegó a 18 municipios de las zonas Centro y Sur de la provincia, donde se brindó atención oftalmológica a más de 1500 vecinos, de los cuales más de 1300 ya cuentan con anteojos de acuerdo a los requerimientos médicos del paciente. Esta iniciativa recorre cada semana una comuna diferente, en la que no se cuenta con un profesional oftalmológico de manera permanente.

El próximo destino será Oberá, el viernes 7 de marzo.