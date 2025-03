Oberá fue el punto de encuentro del segundo operativo del año del programa Mirar Mejor, que registró una gran demanda y que brindó atención oftalmológica integral a decenas de vecinos de la zona.

La revisión de la vista y las consultas signaron la jornada durante la visita del programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC que se realizó durante la mañana de este viernes en la Escuela N° 926 de la Capital del Monte.

Gran parte de los pacientes que concurrieron a esta propuesta reconocieron que por primera vez accedieron a un control oftalmológico.

Fue el caso de María Silva quien relató que “es la primera vez que voy a un control de la vista, que por diferentes motivos fui postergando” y luego destacó la atención recibida por las profesionales “quienes me indicaron cómo tengo que cuidar mi vista de ahora en más y la periodicidad con la que tengo que hacerme los controles de ahora en más, que me voy con mis anteojos para ver de cerca”.

Por su parte Silvana, también vecina del barrio 180 viviendas de Oberá, contó que “la última vez que me hice un control fue hace 10 años y ahora que me enteré que venía esta propuesta y aproveché, porque cuesta conseguir turno y también hay que tener plata; me sorprendió que sea un servicio gratuito y eso es muy importante, una gran ayuda para todos nosotros”.

Mariela Blanco, del barrio Loma Porá, comentó que “con 50 años es la primera vez que vengo al oculista, salí con un control de calidad y con unos anteojos muy lindos” y acotó que esta iniciativa que focaliza la atención en la salud visual “es un gran beneficio para todos y sobre todo para mí porque me va a ayudar en el día a día, en mi trabajo y en el todo andar; es como tener ojos nuevos y es muy importante”.

En este sentido, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, señaló que “en este operativo en Oberá relevamos una alta demanda. Sabemos lo importante que es para nuestros vecinos, por eso seguimos trabajando para acercar soluciones. Próximamente volvemos para que más obereños accedan a la atención y a los anteojos que necesitan”.

“Además de llevar una solución concreta y que es visible de manera inmediata, cambiamos la vida de cada misionero”, agregó.

De esta manera, con Oberá, ya son 20 los municipios visitados por este programa que ya atendió consultas oftalmológicas a más de 1600 misioneros. El recorrido de Mirar Mejor continúa este miércoles 12 en la comuna de Puerto Leoni.