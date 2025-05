En tiempos de confusión nacional, Misiones volvió a dar una muestra de lucidez política al anunciar públicamente su respaldo al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros impulsado por el presidente Milei. En el plano electoral, mientras en una oposición hiper fragmentada no logran articular una propuesta coherente, los candidatos del oficialismo provincial debaten sobre proyectos para continuar sobre la senda de la transformación y el desarrollo.

Al hablar de rigidez mental se parte de la creencia de que sólo lo que se piensa y se dice es lo correcto, y que todo lo demás es equivocado y se considera que puede ser perjudicial. Los prejuicios son un ejemplo muy claro: nacen de la inflexibilidad cognitiva y se basan en creencias limitantes y erróneas. Pero las sociedades líquidas del presente demandan mayor capacidad de adaptabilidad a los cambios. La apertura mental se transforma, así, en un factor fundamental para transitar de manera exitosa estos tiempos, puesto que esa apertura permite recibir nuevas ideas o experiencias con las que antes no contábamos. Nos libera del pasado, de viejos hábitos cerrados y, sobre todo, de pensamientos anacrónicos. Sin mentalidad abierta, no lograríamos alcanzar el desarrollo y el crecimiento como sociedad. El propio proceso evolutivo genera el desafío de abrir nuestras mentes. Es inconcebible la posibilidad de evolucionar sin nuevas ideas que vayan dejando atrás viejos paradigmas.

Cuando se alcanza un cierto nivel de apertura mental, las personas están dispuestas escuchar otras opiniones y observar otras versiones de los hechos. Se adquiere un pensamiento crítico que posibilita reconocer que a veces se puede estar equivocado. Ahora bien, esto de ninguna manera implica que las personas tengan que adaptarse a todo, ni que dejen de lado sus valores. Por el contrario, adecúa la predisposición al juicio de un otro para originar nuevas y distintas ideas.

Para estudiar el devenir histórico de las sociedades se utilizan diversas fuentes, con ello se elaboran las estructuras de aquellas sociedades, pero regidas por leyes sociales, que explican la causalidad de los hechos históricos, los procesos de su desarrollo, sus relaciones sociales, su ideología y, lo más importante, su proceso de transformación.

Las sociedades que evolucionan son aquellas que demuestran apertura mental, para dar paso a nuevos actores y nuevas ideas.

El pueblo es el hacedor de la historia, con sus acciones cotidianas. Desde los primeros grupos humanos, los hombres que dirigen garantizan el éxito o fracaso del grupo, en la supervivencia, en el desarrollo de una sociedad frente a otra. Dicho esto, surgen una serie de preguntas: ¿por qué hay sociedades atrasadas con respecto a otras?, ¿por qué hay más pobreza en algunas que otras?, ¿por qué en unas hay mejores condiciones de desarrollarse que en otras? La respuesta es la misma para todas estas preguntas: dependen de los tipos de dirigentes que tienen y el tipo de individuos que conforman la clase dirigente que controla el poder político. En efecto, si esa clase dirigente sólo se preocupa por obedecer las órdenes impartidas desde afuera, manteniendo la dependencia, sometiendo a su pueblo a las decisiones externas, sin atreverse a sentar las bases de su desarrollo, su pueblo se mantendrá durante un largo tiempo en la dependencia y en la miseria; hasta que en algún momento surjan nuevos líderes con propuestas para la independencia del poder externo.

Con lo dicho hasta acá, no podemos soslayar el clima de época en donde la polarización y la radicalización exacerbadas de los últimos años por vía, sobre todo, de las redes sociales han creado un paisaje en el que los enunciados afables y comunes experimentan dificultades para hacer pie en el discurso público, incluso si son perfectamente verdaderos. Tal vez sea más importante que nunca, hacerlos y repetirlos una y otra vez, no en tweets o en posteos, donde sabemos de antemano que, en el mejor de los casos, no gustarán, y en el peor, recibirán un castigo brutal, sino en cada una de nuestras acciones diarias, lejos de la competencia por ver quién grita más fuerte en el debate público, y más como un acto de fe. La experiencia reciente demuestra que existe una esperanza en la era de los extremos. Para ello, será vital multiplicar las nuevas ideas alejadas de los odios, las mezquindades y el desánimo.

* * *

Visión cenital y pragmatismo político

La sociedad de la modernidad líquida nos ha impuesto la costumbre a un tiempo veloz, haciéndonos creer que las cosas no deben durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar a las existentes. Esto sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Sucede incluso en la política, en donde se pretende instalar que aquello que se mantiene en el tiempo debe ser mal visto. Falazmente, se busca imponer la palabra “perpetuidad”. Tiene cierta lógica porque lo que continúa está legitimado por algo o por alguien.

En los últimos tiempos se puede observar la irrupción de operadores políticos que optimizan el uso de los algoritmos para crear, instalar y hacer creer realidades virtuales que no existen. Noticias falsas, trolls y otros tantos recursos son utilizados por dirigentes que, ante la falta de propuestas e ideas, apelan al uso de estas herramientas de manipulación para sacar réditos políticos.

Dicho esto, lo que realmente importa es lo que sucede en la vida real y en ese ámbito, los hechos y acciones son irrefutables. Misiones sigue dando muestras de lucidez política. La semana pasada, Carlos Rovira anticipó que Misiones respaldará el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que busca incorporar al circuito formal más de 270.000 millones de dólares que, según estimaciones, se encuentran en poder de los argentinos y permanecen fuera del circuito bancario. Lejos del microclima virtual y la visión porteñocéntrica, la Renovación misionera entendió que se trata de una oportunidad concreta para motorizar inversiones, apuntalar el crecimiento e imprimirle más dinamismo a la economía provincial.

“Desde Misiones, reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando por una Argentina más justa, previsora y solidaria”, reza el comunicado oficial publicado en la web del Frente Renovador de la Concordia. Pero Rovira no se quedó ahí: instruyó a todos los legisladores nacionales de la Renovación, tanto diputados como senadores, a votar afirmativamente en el Congreso de la Nación esta norma que, de aprobarse, podría constituir un punto de inflexión en la recuperación económica del país según los principales analistas económicos del país.

El respaldo político anunciado por el conductor de la Renovación, tiene un valor estratégico para los tiempos que transcurren y reafirma una alianza de hechos. La sintonía entre Rovira y Milei se traduce en una afinidad pragmática basada en resultados concretos.

En este contexto, el apoyo de la Renovación no debe leerse como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de jugadas políticas precisas. La visión cenital y el pragmatismo político de Carlos Rovira en tiempos donde predomina el ruido y la falta de claridad, emergen como las principales características de una inteligencia estratégica que viene marcando el pulso de la agenda nacional.

Más allá de los algoritmos y la realidad virtual de la oposición

En el plano electoral, la arquitectura política creada por Carlos Rovira se legitima con la contundencia de los resultados. El contraste entre la solidez discursiva y gestión eficiente de la Renovación Neo y la falta de propuestas concretas y un norte claro de una oposición hiper fragmentada es muy marcado. Existen notables diferencias en la praxis política, el gobierno misionero puede garantizar las condiciones para llevar adelante un proceso electoral en un marco de clima social pacífico y de sana convivencia, tal es así que un policía detenido por intento de sedición podrá ser candidato.

A la oposición de Misiones le cuesta muchísimo hacer campaña con un escenario en las condiciones que presenta la provincia puesto que se hace inaplicable la dinámica del caos.

La radiografía de los espacios opositores nos muestra una dirigencia rebuscada, apelando a todo tipo de recursos para intentar captar la atención de los misioneros. Las estrategias de campaña de los principales candidatos de la oposición se limitan a las conversaciones que se dan en el ámbito digital. Pero hay que tener en cuenta un detalle importante: los trolls, bots y demás yerbas, no votan.

Los comandos de campaña de la oposición misionera buscan erróneamente suplir las falencias dadas por la falta de territorialidad con un análisis y proyección del sentir social reducido a lo que pasa en el mundo digital. Tal es así que sus acciones sólo tienen a captar unas pocas voluntades en base a reportes de focus groups y al social listening de las redes sociales.

El mensaje en clave electoral de políticos que se reciclan elección tras elección y de los paracaidistas puestos a dedo desde el país central que desconocen la realidad de los diferentes sectores de la provincia, busca generar un estado de euforia en un sector del electorado, pero lo cierto es que al chocar con la realidad ese estado se desvanece. Las redes sociales y los trolls jamás reemplazarán a la militancia de carne y hueso, la verdadera campaña es la que se hace cara a cara con la gente. De otra forma, es imposible conocer la realidad.

En tiempos donde las sociedades se han vuelto más demandantes, el termómetro de la calle demuestra que los misioneros quieren políticos que los miren a la cara, les hablen sin mentiras y trabajen día a día por la defensa de sus intereses. En síntesis, políticos a los que les importen verdaderamente los misioneros.

Partiendo de esa premisa y lejos de quedarse anclado a viejas prácticas ni figuras repetidas, Carlos Rovira creó el ámbito propicio para el nacimiento de nuevos dirigentes, con ideas nuevas y con la fuerza imparable que acompaña a las ganas de seguir transformando la provincia.

Hoy se observa en el denominado “Blend” un proceso alquímico de transformación por medio del cual la confluencia pluripartidaria se integra y alcanza la convivencia armónica teniendo como centro el respeto, el entendimiento, y la paz social.

Las encuestas anticipan una contundente victoria del Frente Renovador Neo el próximo 8 de junio, oportunidad en la que se renovarán 20 bancas de diputados provinciales, además de las bancas de concejales en 10 municipios de la provincia y la defensoría del pueblo de Oberá. Las mediciones de las encuestadoras destacan un elemento predominante a la hora de la decisión: la gente reconoce en la Renovación un modelo que innova, invierte y defiende a los misioneros más allá de las adversidades generadas por las brutales asimetrías con el país central y por las crisis económicas nacionales.

La Renovación Neo rompe con la dinámica de los discursos de odio, la negatividad, el desánimo y la confrontación vacía que se observa como un común denominador en gran parte de la oposición. La evolución permanente del espacio liderado por Carlos Rovira, que se sustrae de los clivajes de izquierda y derecha, ha demostrado tener un efecto magnético en la ciudadanía toda vez que se amplía la base de participación despertando principalmente en los jóvenes y en los sectores independientes.

(*) Por Nicolás Marchiori

(*) Por Nicolás Marchiori

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).