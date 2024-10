Así habló el Presidente en la apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina; consideró que el reclamo universitario “es un eufemismo del curro de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y profesores”

Apenas media hora antes de que inicie la sesión en Diputados por la Ley de Financiamiento de las universidades, el presidente Javier Milei volvió a defender el veto. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo en el discurso de apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Según el mandatario nacional, el tema del financiamiento de los centros educativos de grado "implicaría volver al riego país que teníamos en el kirchnerismo, se perdería un tercio del PBI. ¿De qué estamos hablando?". Milei consideró que el reclamo universitario "es un eufemismo del curro de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y profesores".

“Me parece que no hay mucho para discutir. Independientemente de lo que diga la opinión pública, vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace 10 años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos. Y eso no es poner en riesgo la educación pública; al contrario, es valorizarla”, arremetió el Presidente y apuntó contra las autoridades educativas: “No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.

"Volver a las andadas es perder por lo menos un tercio del PBI", recalcó ante el aplauso de los asistentes al evento. Luego de referirse al tema de las universidades, Milei hizo un repaso por algunos de los objetivos que dice se lograron durante los diez meses de su gestión. Habló de un "boom de crédito nunca antes visto, donde se puede comprar una propiedad a treinta años", de la "tarea titánica arreglando el problema monetario" y el "blanqueo popular que superó las expectativas y donde el número es estremecedor".

“Trabajamos para ser el país más libre del mundo. La Ley Bases nos permite tener un salto de libertad de casi 90 puestos y nos quedan pendientes 3200 reformas. Vamos a ser el país más libre del mundo cuando termine el mandato”, dijo ante los empresarios presentes y aseguró que Argentina será un país donde la inflación “será un mal recuero y crean que lo voy a lograr”.

Según Milei, que durante varios momentos del discurso bromeó, incluso con su elección ganada, con estas políticas económicas implementadas los argentinos “habremos recuperado la capacidad de hacer cálculo económico, donde el Estado no decide; un país donde se puede importar tecnología sin pagar el triple, donde se puede disfrutar el fruto de los trabajos sin miedo a que se lo mate; un país donde no hay que cruzar la frontera para hacerse de un buen par de zapatillas baratas y de calidad”, prosiguió.

Una vez más, se refirió al equilibrio fiscal. “La lógica de los econochantas dice que el tipo de cambio real está apreciado, entonces lo querrían arreglar devaluando. Es interesante porque si yo devalúo el problema es que necesitaba mandar los recursos al sector no transable y rompo la señal de precios y no termino nunca de resolver el problema, ese que tenemos desde la maldita institución del Banco Central”, dijo Milei y agregó: “Los problemas del sector real se arreglan en el sector real. Lo único que puede hacer el Banco Central es trabajar es mantener inflación a raya, algo que hacemos activamente”.

Milei se explayó al respecto: “Si violento esa señal freno la cantidad de dinero, termino con el déficit y la recomposición va a hacer que los no transables estén más caros porque me dediqué a romper la señal de precios”. “Ellos, que se basan en la envidia, el odio y el resentimiento, van a venir a hinchar las pelotas con la desigualdad y en realidad los que capturan los grandes beneficios son los que nos van a hacer que la Argentina sea un país grande de nuevo”, agregó.

El Presidente se mostró esperanzado al resaltar que “de acá en adelante todas la noticias que va a dar la economía argentina son buenas”. “Es más, si toman el peor número que salió, el de la pobreza, si descomponen entre primer y segundo trimestre en el segundo cayó en el 51 y para el tercero va a estar en el 49″, sumó.

Una vez más, se tomó un tiempo para apuntar contra el periodismo, aunque sin dar nombres: “El otro día me llegó la referencia de cierto periodista imbécil, y lo digo en estos términos para que no puedan saber si hablo de hombre o mujer, que lo hizo en un programa de prime time en el minuto 47 – lo tenemos bien calibrado – y por el que no vamos a tener que ir a buscar a lugares de la grilla hostiles eh, ojo….”. Dijo que la persona en cuestión “no hizo hincapié” en los datos buenos y “eso para que vean la mala intención que tienen”. “Una cosa es equivocarse una vez, dos veces, ahora se equivoca siempre y para el mismo lado”, criticó.

El mensaje para los empresarios

Milei dijo que el país que quiere implica “un rol nuevo para el empresariado”. “Las decisiones las toman ustedes sabiendo que de este lado hay un Gobierno que los apoya y está dispuesto a todo para hacer las cosas bien”.

“A ustedes les digo arriesguen, inviertan, innoven. Apuesten al comercio porque en la nueva Argentina serán recompensados. Sabemos que la clave es el comercio que convierte a los enemigos en clientes y a los competidores en colaboradores”, les dijo a los empresarios presentes.

“Hay una frase repetida hasta el cansancio por la izquierda biempensante que dice que nadie se salva solo. Me sorprende que le preguntan a un economista y tampoco sabe qué es el mercado. Es gravísimo que me contesten tratando de poner en palabras una curva de oferta y demanda; habla mal del profesional. Es un proceso de cooperación social en donde los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad, eso es el mercado”, indicó.

Milei consideró que es la multiplicación de riqueza lo que permite las obras de calidad y filantropía y que, contrariamente, “no es recibiendo beneficios, sino prestando servicios que hacemos crecer”. “No venimos a llenarnos la boca inaugurando plazoletas, centros culturales o rutas en mal estado con los nombres de Roca, Alberdi o Sarmiento. Vinimos a levantar el testimonio que 100 años de infamia dejaron caer y volver a poner a la Argentina en donde siempre tuvo que estar”, resaltó al cerrar su discurso.