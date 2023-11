Ya pasó la medianoche, el expresidente es el anfitrión de un encuentro que quedará en la historia de los cimbronazos políticos del país, cuando 48 horas después de la elección general, los convocó para diseñar la alianza que ahora los une. “Presidente, yo creo que Santiago tiene razón”, avala Milei, que ya lleva un rato intentando frenar la movida de Macri para lograr a la mañana siguiente una conferencia de prensa que incluya foto de los dos binomios: Milei-Villaruel y Bullrich-Petri.

El libertario logró esa noche cancelar el plan foto conjunta pero se fue a su casa sabiendo que no lograría frenar el libre albedrío de Macri. Desde entonces y hasta ahora, no conoce ni controla ninguna de las apariciones del expresidente en los medios delineando las reglas del apoyo prometido, que se convierten, con el paso de los días, en una trampa delicada: “Habla bastante más de lo que preferimos, pero las encuestas nos están dando mucho mejor desde que él salió a la cancha”.

La Argentina sólo da sorpresas

Milei lo sabe. Y, sobre todo, Macri lo sabe. El grupo chico que rodea al fundador del PRO lo ve encendido como hacía mucho no lo estaba con la ilusión de poder. Su imaginario solo planea buenas noticias: si el libertario gana, su influencia y poder será indiscutible. Si pierde por poco, se visualiza como líder de la oposición de derecha. Difícil saber, la Argentina sólo da sorpresas.

Milei está envalentonado pero incómodo. Por eso estos días, ajusta como nunca la identidad de su campaña: tuvo que salir a ratificar que la política económica no la negocia con Macri, pero a la vez subió un video a redes muchísimo más gradualista en sus políticas de gasto con la educación y la salud. Empieza también su tour de la libertad: mañana, en el Palomar y San Isidro donde dejará de pasear desde arriba de una camioneta con la motosierra para bajar a la par de sus seguidores caminando juntos.

Las paradas de ese recorrido son intensas y guardan una enorme novedad para el final:

Lunes 6, Ciudadela y Ramos Mejía.

La semana sigue con Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Mendoza

El viernes, en Parque Lezama.

El fin de semana es el debate y todo se frena.

Pero el último tramo de la campaña lo encontrará recorriendo Corrientes, Paraná, Rosario, un acto en Ezeiza

Y un cierre inesperado: esta vuelta no habrá Movistar Arena, ni Benegas Lynch criticando al Vaticano. Javier Milei cerrará su campaña en Córdoba capital.

Imagen

La importancia estratégica de Córdoba

A esta hora, cerraban los detalles, pero buscará un acto masivo en la calle. No es extraña la decisión: los votos de esa provincia son un botín de lujo para el balotaje. Ahí ganó el por 33% de los votos, pero su apuesta es quedarse con el destino de los 667.447 cordobeses que eligieron a Schiaretti y los 521.310 que optaron por Bullrich.

En ese territorio, donde el peronismo se sabe perdido pero busca descontar, trabaja del lado de Massa el experimentado operador Juanjo Álvarez, que produjo un milagro entre las PASO y la general porque el candidato de UxP logró un aumento del 72,81% de los votos entre agosto y octubre.

Ahora, nadan ellos también en la pecera de los votos de Schiaretti. El lunes, Massa viaja a Córdoba con el objetivo de apalancar en una provincia dramática para su proyecto presidencial.

El factor Brasil

Los estrategas de campaña de Milei recibieron esta semana la visita de Pablo Nobel, un “marqueteiro” (como llaman en Brasil a los expertos en marketing políticos) que era parte del equipo de Duda Mendonca y fue el ideólogo de la campaña del exjuez Sergio Moro.

El hombre viajó al país y pidió reuniones con Fernando Cerimedo -el nexo de Milei con Bolsonaro- y Santiago Caputo. Un café no se le niega a nadie pero parece que el brasileño pidió dos millones de dólares por empezar a trabajar y le dijeron que encantados siempre que consiguiera un sponsor que le pagara.

Si entra al equipo, sería un desparramo brasileño en la definición argentina: se sabe que la campaña de Massa tiene un equipo fijo comandado por Edinho Silva y recomendado por Lula, que está instalado en el país desde hace dos meses.

La fiscalización es clave

En el universo de Milei, saben que ninguna estrategia sirve si no fiscalizan bien. Toda la campaña de fraudes que montaron en redes no tiene ni una prueba. No recurrieron ni un acta ante la justicia electoral. Ellos creen que no tienen pruebas por falta de estructura para recolectarlas. Esta es la tercera elección en el año y ese armado todavía es un problema serio.

La alianza con Macri construye contra reloj una logística que lleva muchísima plata, además de gente confiable. Nadie espera que sea el expresidente el que consiga ese financiamiento y hay muchas internas por el método para conseguir fiscales fieles y no infiltrados.

Es un ejército de 135 mil personas a las que, como mínimo, hay que darles para el viático. Suceden por eso reuniones de todo tipo y a toda hora, convivencias forzadas entre LLA y macristas, gente que no se conocía y tampoco tiene muchas ganas de conocerse: “Me mandan tipos que me piden información, planillas, Excels. Yo laburo de otra manera”, se lamenta un armador mileista que trabaja territorialmente la campaña sin descanso desde hace un año.

En un momento, el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, mandó a su equipo a copar la estrategia. Tuvo que intervenir Milei para frenar el movimiento de tropas. El libertario, a pedido de los suyos, priorizó a los que trabajaron este año con Bullrich como su jefe de campaña, Sebastián Garcia de Luca.

Imagen

El acto en el Congreso

Parte de esa coreografía se vio ayer a la tarde cuando el Congreso proclamó las fórmulas del balotaje. Las cámaras de TN captaron el momento en que, sin jamás levantarse de su silla, Milei recibía el saludo, los abrazos y las conversaciones de Hernán Lombardi y Cristian Ritondo.

Sucedió ayer el primero ensamble legislativo de esta alianza política cuando el candidato presidencial y Ritondo encabezaron la firma de un proyecto de ley en reclamo de los argentinos secuestrados por Hamas.

Ese acto protocolar en el Congreso desparramó infinitas fotos con intereses políticos diversos: Massa se colocó solo en un palco justo arriba de la banca de Milei y justo enfrente del estrado donde presidía CFK. El equipo de prensa de la Vice distribuyó una foto con una toma de ella de espaldas mirando a Massa en su palco. Sobran las palabras.

Massa distribuyó una foto de él por encima de Milei desde la altura del balcón legislativo. Y Milei distribuyó una foto donde Massa lo mira desde arriba: “La casta mira aterrada su máxima amenaza”, escribió.

Un final incierto

Faltan apenas 16 días para elegir Presidente y sólo 9 para el debate presidencial que puede cambiarlo todo. El resultado es pura incertidumbre. “Una moneda en el aire”, repiten de los dos lados. La encuesta de Atlas Intel que fue la más asertiva en la general pronostica empate. Hay números de Federico Aurelio que ponen arriba a Milei por dos o tres puntos.

Todos concuerdan que la última semana será esencial, como lo fue en las dos vueltas anteriores. “La gente muestra angustia porque tiene que elegir entre alguien en quién no confían y alguien a quién le tienen miedo”, dice el informe de un focus group de una consultora experta.

Bastante más brutal fue el diseñador Santiago Artemis en TN: “Tengo que elegir entre un excéntrico loco o seguir con el kirchnerismo. Bang”