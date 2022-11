Además, una prueba de semana laboral de 4 días en Portugal con mira especialmente en las tecnológicas, una app que permite “rebobinar” lo que sucedió en tu sistema operativo, cómo quiere cambiar Zoom para poder volver a convertirse en el rey de las oficinas virtuales y cómo saber si Facebook tiene tu teléfono (y cómo hacer que lo eliminen).



Meta despide a 11 mil empleados. Mark Zuckerberg reveló este miércoles que la compañía despedirá a más de 11 mil empleados de la empresa, el 13% de su fuerza laboral. No solo se trata de personas que trabajan para Facebook per se, sino también para otras ramas de negocio como WhatsApp o Instagram.

• Qué dijo. “Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir gente”, dijo Zuckerberg. «Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados», agregó.

• Qué pasó. En pocas palabras, Meta está enfrentando una caída en ingresos muy grande que no solo está afectando a la red social sino a la mayoría del ecosistema de tecnología en su conjunto por, entre otras cosas, la recesión que vive Estados Unidos. No es una medida aislada. De hecho hace solo unos días nos enteramos de la medida que tomó Elon Musk después de haber comprado Twitter: de los 7.500 empleados que tenía la compañía, echó a la mitad.

• El anuncio. En un texto que le enviaron a todos los empleados, y que más tarde se publicó oficialmente, Zuckerberg explica que llegaron acá por una serie de apuestas erróneas que hicieron, sobre todo la que tiene que ver con el comercio electrónico. Así lo comunicó: «Al comienzo del COVID, el mundo se movió rápidamente a internet y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos. Mucha gente predijo que esta aceleración continuaría incluso después de la pandemia. Yo también lo pensé, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio electrónico volvió a la tendencia anterior, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios provocaron que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello».



Semana laboral de 4 días en Portugal y con mira en las tecnológicas. En los últimos años empezamos a ver que hay muchas empresas y Estados que están haciendo pruebas con la semana laboral de 4 días en la que los empleados trabajarán menos horas, pero por la misma cantidad de dinero. Y una de las pruebas más grandes se realizará en Portugal. Comenzará en junio de 2023 y durará seis meses.

• Funcionamiento. En principio se tratará de un programa al cual las empresas podrán adherir de manera voluntaria y donde también participará el sector público. Y como actualmente algunas empresas de tecnología tienen la semana laboral de cuatro días como un beneficio para sus empleados, es lógico que desde la Confederación de Comercio y Servicios y la de Turismo dijeran que se trata de una prueba que tiene en la mira a empresas de tecnología, creatividad y publicidad sobre todo. También agregaron que ven problemas en lo que respecta a las compañías que ofrecen servicios de Atención al Cliente.

• El caso Islandia. Muchas de las pruebas que se realizaron en el mundo sobre la semana laboral de 4 días fueron un éxito y demostraron que trabajar menos horas no se traduce en una baja en la productividad. Un ejemplo claro es el de Islandia, donde el 1% de la población pasó de trabajar 5 días a la semana y 40 horas a 4 días y 35 horas. El resultado fue que los casos de agotamiento, conocido como síndrome de burnout, y las bajas por enfermedad, cayeron notablemente. Como si fuera poco, la productividad aumentó.

• Otro ejemplo. El caso de Reino Unido fue similar. El 49% de las compañías reveló que la productividad aumentó, mientras que el 46% que se mantuvo.





Rewind, una app que permite «rebobinar» tu sistema operativo. Estoy seguro que alguna vez visitaste una web, escribiste una frase o dijiste algo que, más tarde, se perdió en el mar de bits en el que solemos navegar a diario. Bueno, ahí es donde entra Rewind, una app que todavía está en fase beta que crearía una línea de tiempo permitiéndote buscar lo que sea que hayas hecho en tu computadora. De hecho, así es como lo presenta su fundador, Dan Siroker: «Estamos creando el buscador para tu vida».

• Una app revolucionaria. En la demo, que dura dos minutos y realmente luce espectacular, Siroker muestra cómo funciona su desarrollo que, asegura, abre una nueva era en lo que a la computación se refiere. Y si bien puede que esté exagerando un poco en relación a lo de la “nueva era”, sí podría convertirse en un software increíblemente exitoso porque permite que podamos ver lo que sea que haya sucedido en las pantallas de nuestras computadoras.

• Ejemplos. ¿Estabas viendo la presentación de un compañero de trabajo querés volver a ver qué decía una de las slides que se te pasó? Podrás hacerlo sin problemas. Lo mejor de todo es que, además, hace transcripciones y las va guardando. Esto significa que si ese compañero en la reunión dijo que había que “presentar los reportes financieros anuales”, si nosotros buscamos “reportes financieros anuales” en Rewind, el sistema nos mostrará todos los momentos del pasado que leímos, escribimos, o alguien dijo esa frase.



Zoom quiere ser más que una app de videollamadas. Con la llegada de la pandemia el home office explotó y, con eso, también una app que estaba en el momento justo en el lugar indicado: Zoom. Rápidamente todos aquellos que empezaron a trabajar desde sus hogares tuvieron que, en un momento u otro, descargar el software. Los usuarios crecieron por millones en cuestiones de meses, pero la pandemia fue diluyéndose, muchas oficinas volvieron a abrir y, por ese motivo el uso del software, si bien se mantuvo mucho más elevado que antes de la llegada del COVID-19, empezó a caer.

• Mail y Calendar. Por eso ahora están buscando expandir un poco el negocio y dejar de ser, al menos, solo una app para hacer videollamadas. Una de las grandes novedades que presentó la empresa en su evento anual, llamado Zoomtopia, es que empezarán a incluir un gestor de correo electrónico y un calendario interno en Zoom. La idea es centralizar mucho más al usuario logrando que no tenga que dejar la app para ir a chequear sus reuniones o correos electrónicos a otro lado. Si tenemos en cuenta que los e-mails, la organización de reuniones y las videollamadas son la tríada más importante del teletrabajo, se trata de una movida interesante. Más si tenemos en cuenta que el año pasado incluyeron Zoom Chat, que funciona como competencia de Slack y Teams.

• Spots y Virtual Agent. Pero no es lo único, también hablaron de Zoom Spots, que permitirá crear un espacio de coworking virtual con video que tiene la intención de fomentar los debates entre equipos y mantener a los empleados conectados. Eso llega de la mano de Zoom Virtual Agent, una inteligencia artificial conversacional a la cual le podemos hablar de igual a igual para resolver de manera más cómoda los problemas de los clientes.

• Cuándo. Si bien las nuevas features relacionadas al correo electrónico y el calendario ya están disponibles, Spots y Virtual Agent se espera que lleguen a principios de 2023.



¿Facebook tiene tu teléfono? Sabemos que las redes sociales tienen mucha, muchísima información nuestra. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los trabajos que realizamos, cuándo cumplimos años, la zona en la que vivimos, nuestra edad y una lista prácticamente interminable. Y entre esos datos están algunos muy sensibles, como el teléfono.

Nueva feature. Hace algunos meses Facebook lanzó una característica que no promocionó demasiado que permite saber si la red social creada por Mark Zuckerberg tiene nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Y si pensás que por no tener un usuario en la plataforma te ibas a salvar, bueno, muchas veces no es así.

Cómo funciona. Para saber si la red social tiene nuestro correo electrónico y nuestro teléfono lo que tenemos que hacer es ingresar a este nuevo apartado, seleccionar la información que queremos corroborar y seguir el paso a paso, que incluye la confirmación de que ese mail y número son efectivamente tuyos. Finalmente, si los tienen, podemos pedirles que los eliminen.