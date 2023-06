El Inter de Miami es copropiedad del excapitán de la selección inglesa David Beckham, que fue una de las primeras grandes estrellas europeas en trasladarse a Estados Unidos para jugar en la MLS.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», dijo Messi en una entrevista con el diario Mundo Deportivo publicada el miércoles.

«Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (al Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro», agregó.

Messi descartó así un lucrativo contrato en Arabia Saudita y fichó por el Inter de Miami, de la Major League Soccer (MLS), como agente libre tras desvincularse del campeón francés París Saint Germain, según precisó la BBC.

Messi, que jugó su último partido con el PSG el pasado fin de semana, también fue vinculado con un posible regreso al Fútbol Club Barcelona, pero la escuadra española ha tenido las manos atadas debido a las reglas del juego limpio financiero de LaLiga.

El argentino de 35 años jugará fuera de Europa por primera vez desde que ingresó en la academia del Barça a los 13 años y se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo azulgrana con 672 goles.

Messi, que llevó a Argentina a la gloria en el Mundial de Qatar en diciembre y ha ganado un récord de siete Balones de Oro, ganó el título de la Ligue 1 en sus dos temporadas con el PSG, así como laSupercopa de Francia en 2022.

Detalles de la operación con el Inter de Miami

La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos vincularía al astro argentino con una serie de Apple; le otorgaría un porcentaje de derechos de TV; acciones; habrá una importante participación de Adidas en la operación y negocios inmobiliarios.

Asimismo, la inmediatez de la Copa América fue clave en la negociación, como así también el ofrecimiento de ser la cara del próximo Mundial.

Por si fuera poco, habría un predio de la AFA en Miami.

El mensaje durante las Finales y la emoción de las estrellas: el impacto de que causó en la NBA la llegada de Messi al Inter Miami

Tras la confirmación del argentino, comenzaron a aparecer los primeros mensajes y homenajes dentro del mundo del deporte

Fueron varias las figuras que, al enterarse de la noticia, se pronunciaron a través de sus redes sociales para mandarle un afectuoso mensaje al argentino. Uno de los tuits que más llamó la atención fue el de Kevin Durant, quien compartió con sus más de 20,8 millones de seguidores en Twitter: “Bienvenido Messi. Vamos a conseguirlo”.

Las palabras del basquetbolista de los Phoenix Suns alcanzaron los más de 35 mil likesy fueron compartidas más de 4 mil veces por otros fanáticos. Al mismo tiempo, otro de los que se pronunció fue la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien escribió: “¡¡Bienvenido a la MLS Messi!! Nos vemos en Nashville”.

Por otro lado, el base de los Atlanta Hawks, Trae Young, también quiso hacerse presente: “SÍ SEÑOR!! Seguramente veré jugar a Messi ahora”. El joven de 24 años es un fiel admirador de La Pulga e incluso se mostró con la camiseta albiceleste de Leo en más de una ocasión.