Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para afiliados de PAMI cumplen la segunda jornada del paro nacional de 72 horas iniciado el lunes en reclamo de una recomposición de honorarios. La medida de fuerza, que se extenderá hasta este miércoles, genera incertidumbre entre jubilados y pensionados que tenían consultas programadas durante estos días y obliga a muchos pacientes a verificar si sus turnos serán atendidos o reprogramados.

El conflicto se centra en los bajos valores que perciben los profesionales por sus prestaciones. Desde el sector sostienen que los honorarios quedaron muy por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, situación que dificulta el sostenimiento de los consultorios y pone en riesgo la continuidad de la atención médica y odontológica para los afiliados de la obra social.

Los prestadores remarcan que el problema no solo involucra el valor de las consultas, sino también el incremento de gastos vinculados al alquiler de espacios, el pago de personal administrativo, la compra de insumos, el mantenimiento de equipamiento y los servicios básicos. En ese contexto, consideran insuficiente la propuesta de actualización presentada por PAMI, que contempla aumentos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio.

Uno de los referentes de la Asociación de Profesionales y Prestadores de PAMI (APPAMIA), Atilio Rossi, cuestionó la oferta y afirmó que la recomposición otorgada resulta mínima frente a la pérdida acumulada de ingresos. Además, advirtió que numerosos profesionales comenzaron a abandonar el sistema debido a la imposibilidad de sostener sus consultorios y alertó sobre un progresivo deterioro de la atención primaria destinada a los adultos mayores. Mientras los médicos y odontólogos mantienen el reclamo, desde PAMI relativizaron el alcance de la protesta y señalaron que gran parte de los profesionales continúa atendiendo con normalidad. Sin embargo, la situación sigue generando preocupación entre los afiliados, especialmente aquellos que requieren controles periódicos o tratamientos continuos. A la espera de nuevas negociaciones, los pacientes fueron aconsejados a confirmar previamente sus turnos para evitar inconvenientes.