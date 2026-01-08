La cadena internacional de comidas rápidas ampliará su presencia en Posadas con la apertura de un nuevo local en pleno microcentro. El establecimiento funcionará en el Shopping Centro, sobre la calle Bolívar, en un espacio que quedó recientemente desocupado.

Según lo previsto, la inauguración se concretaría durante el mes de junio y demandará la incorporación inicial de alrededor de 80 trabajadores. Los puestos estarán distribuidos en distintas áreas, entre ellas atención al público, cocina, logística y administración.

La inversión estará a cargo de operadores locales bajo el sistema de franquicia, lo que refuerza el protagonismo del capital misionero en este nuevo proyecto comercial.

Con esta apertura, McDonald’s sumará su segundo local en la capital provincial. El primero comenzó a operar en octubre de 2019 en el predio del Paseo Libertad, sobre la avenida Quaranta y Tomás Guido, con una superficie superior a los 500 metros cuadrados.

La llegada del nuevo local al centro de la ciudad no solo ampliará la oferta gastronómica, sino que también implicará un impacto positivo en la generación de empleo y en la dinámica comercial del microcentro posadeño.