Este miércoles se realizó el operativo número 25 del programa Mirar Mejor, que tuvo como sede la localidad de Caá Yarí donde se brindó atención oftalmológica integral a unas 70 personas de la zona.

Desde temprano, los vecinos accedieron a un control minucioso de la mano de una profesional de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI), además del diagnóstico oftalmológico y luego a anteojos recetados según la demanda, todo sin costo alguno para el paciente.

Al respecto Emma Keller, vecina de la zona, contó que “la última vez que me mandé a hacer los anteojos fue hace diez años y el último control hace dos años, donde noté que mi visión disminuyó, los anteojos que tengo ya no dan para más y hacerlos cuesta un dinero; entonces, cuando me enteré que venían al pueblo, no dudé en acercarme; ahora salí de la atención con anteojos recetados”.

Por su parte Yésica De Campos dijo que por primera vez recibió una atención oftalmológica. “Soy estudiante de una escuela técnica y estoy frente a la pantalla todo el día. Ya tengo mi vista cansada. Entonces, vine para tener un diagnóstico, escuchar recomendaciones e irme con anteojos para poder tener bien mi vista para todos los trabajos prácticos que tengo que hacer”, relató.

Elvio Cuevas expresó que “fui a controles de vista pero no me podía hacer los anteojos, que los necesito porque trabajo todo el día; este programa que se hace nos ayuda un montón para acceder a algo que necesitamos pero que cuesta, porque los anteojos son costosos”.

Mientras que Margarita Miranda se mostró agradecida y feliz “porque es una atención muy precisa y detallista la que dan con este programa, sin dudas necesario para nosotros porque vienen hasta el pueblo”.

Al respecto, Héctor Rojas Decut, presidente del IPLyC, afirmó que “este tipo de iniciativa de salud de prevención oftalmológica mejora la calidad de vida de las personas de manera inmediata, brindando una solución concreta y que significa mejorar la vida para los vecinos a través de una propuesta que es única en su tipo en todo el país”.

En más de siete meses de vigencia, el programa Mirar Mejor ya atendió a vecinos de Almafuerte, Cerro Azul, San Javier, Cerro Corá, Loreto, Panambí, Santa Ana, Capioví, Dos de Mayo, Campo Ramón, Santo Pipó, Arroyo del Medio, Hipólito Yrigoyen, Profundidad, Gobernador López, Dos Arroyos, Mártires, Olegario Víctor Andrade, Alba Posse, Oberá, Puerto Leoni, Garuhapé, Colonia Polana, General Alvear y Caá Yarí. Es decir, ya son 25 municipios recorridos hasta el momento con más de 2000 misioneros que accedieron a esta propuesta única en su tipo en el país y con más de 1800 anteojos entregados que cambiaron la vida de estos vecinos y vecinas.