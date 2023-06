El martes 13 es considerado un día de mala suerte por muchas personas en todo el mundo. Se cree que esta superstición se originó a partir de una combinación de factores.

El martes 13 es considerado un día de mala suerte por muchas personas en todo el mundo. Se cree que esta superstición se originó a partir de una combinación de factores, incluida la historia bíblica de la crucifixión de Jesús un viernes 13, el mito nórdico de los 12 dioses y el decimotercero invitado Loki, y el hecho de que el número 13 a menudo se asocia con muerte y desgracia.

Martes 13 y sus creencias

Si bien no hay evidencia científica que respalde la creencia de que el martes 13 trae mala suerte, muchas personas aún evitan hacer algo importante en este día. Algunas personas incluso se niegan a viajar, casarse o iniciar nuevos proyectos el martes 13.

Aquellos que todavía creen que el martes 13 trae mala suerte pueden seguir estos consejos para evitar que la mala fortuna los acompañe:

Quedarse en casa y relajarse.

Evitar hacer algo importante.

Usar alguna prenda o accesorio azul o verde, ya que se consideran colores de la buena suerte.

Llevar un amuleto de la suerte encima.

Tener pensamientos positivos y mantener la calma.

El martes 13 es solo un día. Depende de cada uno decidir si cree o no que es desafortunado.

