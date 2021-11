Luego de haber lanzando su último disco, Jordi, el grupo de Los Ángeles confirmó que brindará un recital en Buenos Aires.

Más de 56 millones de álbumes vendidos, 300 millones de sencillos en todo el mundo, decenas de certificaciones de oro y platino en más de 30 países, y, sobre todo, un sinfín de emociones que resultan imposibles de medir: aquellas que Maroon 5 provoca en el público en cada uno de sus recitales. Y que ahora los fans argentinos podrán disfrutar en vivo, en esta serie de shows internacionales que regresan al país luego de la pandemia.

Porque la banda liderada por Adam Levine acaba de anunciar que el 8 de abril del 2022 traerá su pop contemporáneo al Campo Argentino de Polo, en Palermo. Producido por DF Entertainment y presentado por Flow Music, las entradas ya se encuentran a la venta a través de All Access.

La fecha resulta oportuna, ya que Maroon 5 por estos días está presentando Jordi, un álbum -lanzado en junio de este año- que resulta por demás especial, tanto para los músicos como para sus fans: se trata de un homenaje a Jordan Feldstein, el primer mánager del grupo de Los Ángeles, quien murió en 2017.

Las canciones de Jordi continúan transitando por la sensibilidad que define a Maroon 5, una banda que supo fusionar géneros como el pop, el rock y el rhythm and blues, que ya habían mostrado en Songs About Jane, tal el nombre de su álbum debut, y también en It Won’t be Soon Before Long, que les valió el doble platino.

La placa Hands All Over incluye los hits “Moves Like Jagger” y “Overexposed”, al tiempo que V tenía entre sus tracks “Maps”, “Animals” y “Sugar”, esta última canción con un video que alcanzó un récord: más de 2 mil millones de reproducciones.

Maroon 5 -que se formó a mediados de los 90 entre un grupo de amigos de la secundaria como Kara’s Flowers, y que tuvo un breve parate cuando sus integrantes comenzaron la universidad y, al volver a reunirse, adquirieron el nombre actual- lanzó a fines de 2017 su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues. Y allí, la explosión: “Girls Like You” ft. Cardi B que alcanzó el #1 en el Top 40, el #1 en Adult Pop y el #1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. Entonces hubo que esperar cuatro años para el nuevo lanzamiento: Jordi.

Habrá que esperar para conocer la lista de temas con los que James Valentine (guitarra), Matt Flynn (batería), Jesse Carmichael (teclados y guitarra), PJ Morton (teclados), Sam Farrar (bajo) y el propio Levine con su voz deleitarán a los fans argentinos en el Campo Argentino de Polo. Sobran las canciones como para amar el repertorio que Maroon 5 suele poner en escena: canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en todas las plataformas, y que han tocado en más 200 shows en más de 30 países.

Unos 3 millones de fanáticos de todo el mundo ya los vieron en vivo. Luego de la suspensión del show que originalmente iban a brindar el 12 de marzo de 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a acechar el mundo, en el marco de la gira por toda América Latina, es el turno de la Argentina.