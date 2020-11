El médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, anticipó que el astro podría ser dado de alta de la Clínica Olivos donde se encuentra internado desde hace una semana por su operación en el cráneo por un hematoma subdural, y que seguiría la recuperación en la zona norte del Gran Buenos Aires.

“La opción de que Diego continúe su recuperación en una casa en Nordelta es una de las ideas más fuertes”, anticipó el profesional en declaraciones a radio La Red, y añadió: “Se está llegando a una decisión que por ahora no puedo compartir pero para mí es la más lógica”.

Luque, neurocirujano que operó al astro del coágulo que presionaba su cerebro y le provocaba la alteración de sus funciones básicas que proyectaron la preocupante imagen que se vio del astro el día de su cumpleaños N°60 en la cancha de Gimnasia, apuntó que “Diego hoy es un paciente agudo, una persona que con mucha lógica me mira y me dice ‘Luque, ¿qué hago acá?’”.

En el contexto de los pasos a seguir, el médico optó por no ahondar en detalles aunque, consultado por la hipótesis de que Maradona permanezca en una casa en el barrio de Nordelta, allí donde también vive Gianinna Maradona, expresó: “Se está barajando cómo se va de alta, es algo que todavía estamos discutiendo con la familia pero va por esa línea, la de ir a una casa con los cuidados que necesita. Está prácticamente resuelto pero no quiero confirmarlo todavía», indicó.

Luque sostuvo que muchas personas opinan sobre Maradona pero que muy pocos se preguntan sobre su voluntad: “Diego es una persona de 60 años con autonomía y lucidez. Entonces, ¿hasta dónde uno puede interceder o invadir? Son cuestiones que se están discutiendo ahora con la familia”.

Más textuales de Leopoldo Luque

“Estoy a cargo del Titanic. Espero que no termine así pero es un súper barco donde hay millones de opiniones y cosas. Ustedes no se imaginan las cosas que vi esta semana ni las decisiones que tuve que tomar”.

“La vida de Diego, a mi entender y al entender del equipo médico, nunca estuvo en riesgo pero tiene un deterioro de su salud marcado”.

“Maradona no me recibía mucho en su casa últimamente. Varias veces le sugerí que se internara para hacerse estudios pero siempre me decía que no hasta esta última vez, que pude convencerlo”.

“No hay una relación médico-paciente de un paciente muy interesado en su salud. No es fácil tratar con Maradona”.

“Se decidió su internación después de que la gente que estaba cerca de él lo vio raro y confundido. Había cosas raras en su personalidad y en su estado de ánimo. Daba respuestas de cosas que no se le habían preguntado”.

“Cuando Diego salió del postoperatotio caminó conmigo dentro del sanatorio y le dije que se tenía que quedar un tiempo internado. Empezó que no, se puso agresivo en el sentido de querer manejar él la situación, como maneja todo siempre”.

“Junto con los doctores interpretamos que había un cuadro de abstinencia al alcohol, no de drogas, que Diego expresaba con sudoración y euforia. Los temas de abstinencia nunca están solucionados sino que se tratan».

“Diego tomaba una copa y le hacía mal por los antecedentes. Esa copa quizá no la necesitaba pero se le hace un cuadro por los fármacos que toma, son varios los que toma, para conciliar el sueño y demás, pero no quiero entrar en mucho detalle”.

“Sostengo, sin dudar, que uno de los mayores problemas de Diego es el del sueño, el del descanso”.

“Muchos preguntan si Maradona va a poder seguir dirigiendo y ahí hay que discutir muchas variables, nadie va a tener la razón absoluta. Si me lo preguntan a mí como médico, a nadie hay que quitarle su trabajo y más si eso lo apasiona. Muchas personas pueden opinar diferente pero yo creo que Diego donde menos sufre presiones es en una cancha”.

“Maradona es un paciente que vive en extremos, que cuando él quiera va a dejar de hacer eso que le hace mal pero todavía no se logra convencer (de dejar el alcohol). Ya lo va a hacer, tengo mucha fe, hay que seguir trabajando”.