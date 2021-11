El candidato a senador por Córdoba dejó al desnudo la violencia oculta detrás del discurso pro republicanismo del macrismo.

El diputado nacional y candidato a senador por Córdoba, Luis Juez, se subió este lunes a la catarata de críticas que desde la oposición comenzaron a lanzar ayer contra el presidente Alberto Fernández por su desafortunada frase sobre esa provincia, aunque Juez decidió elevar todavía más el tono con un exabrupto en una cuestionable carrera por ver quien lanza la crítica más altisonante.

Así, sin reparar en la gravedad de sus palabras, el candidato del macrismo en Córdoba, aseguró este lunes en diálogo con Metro 95.1 que lo iba «a cagar a trompadas hoy» al presidente de la Nación.

«No me calentes la oreja porque voy y lo cago a trompadas hoy» lanzó Juez luego de que el mandatario asegurara que existe algo que denominó como «cordobesismo» y que describió como «esa necesidad de siempre parecer algo distinto» al resto del país.

Fernández pidió además que «de una vez por todas Córdoba se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto».

Juez fue uno de los tantos opositores que criticaron la desafortunada frase del mandatario. Sin embargo fue el único que lo hizo con un exabrupto que dejó al desnudo la violencia detrás del discurso de supuesto republicanismo que dice defender el macrismo.

Más temprano y a través de sus redes sociales Juez había estado más moderado en su crítica. «Claro Presidente, Córdoba no forma parte del PAÍS que USTEDES quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas…», escribió.

Alberto Fernández también se dirigió hacia el gobernador Juan Schiaretti, sobre quien dijo: «Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes… No todo es lo mismo. Yo no choqué la Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo».

Por esto, los diputados del Bloque Córdoba Federal salieron a responderle: «Lamentamos profundamente los dichos del Presidente Alberto Fernández sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. Parece que eso le molesta ahora, que Córdoba pida solo que nuestra patria sea más justa. Que el presidente mire hacia el interior federal: se va a encontrar con un país productivo, trabajador, dispuesto a ayudar y a salir adelante».

En tanto la Unión Cívica Radical de la provincia también expresó su rechazo a lo manifestado por Fernández: «Rechazamos las dichos del presidente Alberto Fernández sobre que hace falta que Córdoba se integre al país. Es un desconocimiento sobre una provincia democrática y federal. Lo que realmente quiere es que Córdoba sea K. Eso no va suceder. Más respeto por Córdoba».