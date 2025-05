El ministro de Economía, Luis Caputo, metió los pies en el barro de la farándula al cruzar a Ricardo Darín, luego de que el actor se quejara por el precio de una docena de empanadas. «Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez», sentenció.

Caputo brindó una entrevista a LN+ donde le preguntaron por los dichos de Darín durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. El protagonista de El Eternauta se había quejado porque una docena de empanadas le cuesta, según comentó, $48.000 y en ese marco deslizó críticas contra el virtual blanqueo de dólares que lanzó el Gobierno.

«Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena», comentó el ministro, que agregó que el actor «se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes».

«Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito», le comentó el ministro no sin cierta ironía sobre dos casas de comida que se caracterizan por su elevado precio.

Y puso un ejemplo para salirle al cruce a Darín: «Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, ‘Mirtha, los autos salen 200.000 dólares, la gente no puede comprar su Porsche'».

A modo de remate, Caputo le dejó un mensaje con su propio precio de la docena de empanadas: «Ricardo, quedate tranquilo que la gente come empanadas ricas por $16.000».



Darín participó este fin de semana de la mesa de Mirtha Legrand. En ese marco, la conductora le consultó sobre la reciente medida económica con la que el Gobierno busca poner en circulación los dólares que están «en el colchón», es decir, fuera del sistema financiero.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, se lamentó Ricardo.

Caputo no fue el primero en irritarse por un comentario del actor. Ya en 2013, mientras Cristina Kirchner gobernaba en su segundo mandato, Darín había puesto en duda el patrimonio de la ex presidenta durante una entrevista con la ahora desaparecida revista Brando. “Yo quisiera que alguien me explicara el crecimiento patrimonial de los Kirchner», comentaba en aquel entonces.

La entonces presidenta no le dejó pasar el comentario y le contestó a través de una carta publicada en Facebook. En aquella misiva Cristina sostenía que las explicaciones sobre su patrimonio ya habían sido expuestas ante la Justicia y la Corte Suprema, y le retrucó: “Descarto, Ricardo, que usted confía en la Justicia. Usted mismo fue acusado y detenido por un juez en marzo de 1991, por el delito de contrabando”.

El episodio al que hizo referencia la ex vicepresidenta sucedió cuando Darín compró una 4 x 4 Nissan Pathfinder que llegó a nombre de Mercedes Angela Rosso, una mujer discapacitada que fue procesada y después murió. La Justicia investigaba el contrabando de autos que entraban al país por la ley 19.279, que posibilitaba a los discapacitados comprar vehículos sin pagar impuestos ni tasas de aduana.

El ministro habló también sobre los dichos que la Cristina Fernández de Kirchner expresó este domingo en torno de las medidas de blanqueo dispuestas por el Gobierno y consideró que la expresidenta «tiene razón» en su apreciación, ya que desestimó que la medida apunte a «lavar dinero proveniente del narcotráfico».

La exmandataria, durante un acto este domingo para conmemorar un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, puso en duda a su propia militancia, que cuestionaba las críticas contra el Gobierno por el virtual blanqueo lanzado la semana pasada que, de acuerdo a algunos kirchneristas, facilitaría el blanqueo de dinero por parte de narcotraficantes. «50 millones de pesos en narcotráfico es joda, olvídense, no existe», comentó entre risas la actual presidenta del PJ.

«Critiquemos por otras cosas pero no hablemos pelotudeces, es lo único que les pido a todos, porque si nosotros salimos por la tele a decir que por 50 millones de pesos van a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario. Dejémonos de joder», dijo la ex vicepresidenta.

Ante la consulta, Caputo le dio la razón, aunque aseguró que le causó gracia «cómo lo festejaron» sus seguidores. «Si lo decimos nosotros, nos putean, ahora la misma frase la dice ella, que estuvo muy bien realmente porque ya quedaban ridículos diciendo esto», añadió.

Y continuó con los sorpresivos elogios: «Punto para la expresidente, es ridículo alguien crea que esto es bueno para los narcos, los narcos son más sofisticados. Ni los grandes empresarios ni los narcos necesitan esto, esto es para los pequeños, para los que pudieron atesorar algo en estos últimos 20 años. Creo que estuvo muy bien la expresidenta», reiteró.

«Olvídense los que están esperando que el dólar en suba, no a a pasar».

Luis Caputo también habló sobre la salida del cepo y disparó contra quienes cuestionaron la medida en un primer momento. «El dólar lo fija el mercado. Antes muchos decían ‘está artificialmente bajo’. Ahora que sacamos el cepo está en los mismos niveles prácticamente que estaba el oficial, para sorpresa de muchos, lo cual quedó demostrado que no estaba artificialmente bajo», explicó este domingo.

El ministro de Economía refirió además al esquema de bandas cambiarias que impuso el Gobierno. «Lo más probable es que [el dólar] siga para abajo», dijo respecto a que la cotización se ubique cerca de los $1.000. «Lo que no va a pasar, lo que no habría que esperar, son cimbronazos», añadió.

Caputo se refirió también a la inflación, de la que afirmó que «va a colapsar » y que «es un tema de tiempo». «Puede llegar a sorprender, podría pasar antes de lo que nosotros creemos», sentenció

