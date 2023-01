El 19 de febrero de 2020, un mes después del asesinato, los acusados decidieron hablar ante la fiscal Verónica Zamboni. Ahora, tres años después, la defensa tiene planeado que vuelvan a expresarse en el juicio.

Los ocho rugbiers juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Dolores ya hablaron en la Justicia. Lo hicieron el 19 de febrero del 2020, un mes después del crimen. Ese día, Infobae publicó las palabras que eligieron para referirse a lo que había pasado la noche del homicidio. Ninguno pidió disculpas, ni se quebró ni mucho menos se mostró arrepentido. Ahora, esas declaraciones podrían repetirse en el debate oral que comenzó ayer y se extenderá hasta el 31 de enero. Es que la defensa de los acusados, a cargo de Hugo Tomei, tiene planeado que se expresen en algún momento previo a la sentencia, según confirmaron fuentes del caso.

Las ampliaciones de las declaraciones indagatorias -un punto que es parte del argumento de la defensa- se dieron el miércoles 19 de febrero del 2020. No era un momento cualquiera. 24 horas antes se había realizado una multitudinaria marcha en la plaza del Congreso para pedir justicia por Fernando. El país seguía pendiente de las novedades del caso y la herida social por el crimen estaba todavía abierta.

En ese contexto, los rugbiers decidieron hablar por primera y única vez.

El primero en decir algo en aquella oportunidad fue Máximo Thomsen, el más complicado de los acusados. Se trata del hombre que aparece en el video clave del caso pateando la cabeza de Fernando. En esa oportunidad atacó a la fiscal, a los medios y a la sociedad. A la luz del juicio que comenzó ayer, sus palabras de ese entones cobran un valor especial.

“A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado. Ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visitas, ya privados de nuestra libertad. Nos enteramos todo lo que había pasado ese día porque nunca nos lo habían explicado”, dijo Thomsen.

En esa oportunidad, el principal acusado se quejó de que la fiscal no le había mostrado las imágenes de las cámaras de seguridad y celulares que los incriminaban: “Yo había pedido tres veces que nos muestren el video para saber de qué se nos estaba acusando porque todavía no sabíamos qué había pasado. Sólo sabíamos que había un chico fallecido y se nos negó a mostrar el video. Nos empezó a decir que no nos lo podía mostrar las tres veces que yo le pedí”.

Sin ser ninguna casualidad, sobre este punto habló ayer el abogado de los rugbiers Hugo Tomei a la hora de presentar las nulidades que luego le fueron rechazadas.

Thomsen terminó aquella declaración con una frase que todavía retumba: “Nosotros nos sentimos muy frustrados por la Justicia”.

El otro que habló aquel 19 de febrero fue Ciro Pertossi. Está detenido junto a su hermano y su primo. En ese momento todavía no formaba parte de la defensa su hermana, Emilia, que ayer se presentó junto a Tomei para ejercer la defensa de sus familiares y sus amigos. En aquella oportunidad apuntó contra la Justicia y los medios.

“Nosotros lo único que queremos es que todo esto termine. Nosotros tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios y de los presos que nos vienen amenazando cada día. Yo declararía, pero no en frente de la doctora Zamboni porque me genera cierta desconfianza, ya que no sé si lo que voy a decir acá va a salir en los medios”, dijo Pertossi.

Luego, Enzo Comelli, quien trabajaba como patovica, señalado por golpizas en Zárate, continuó en la misma línea y aseguró que estaba aterrado en la cárcel.

En su momento declaró: “Tenemos mucho miedo de la justicia que nos hacen los medios. Tengo mucho miedo, por ejemplo, estando dentro de la cárcel, del penal de Dolores. Recibimos muchos insultos y amenazas de parte de los otros internos”.

ustamente a ese mismo penal de Dolores volvieron los 8 rugbiers para estar presentes en el juicio. Fueron trasladados el fin de semana desde la alcaidía de Melchor Romero, donde están alojados hace dos años.

Fuentes de la defensa, confirmaron a este medio que la intención es que, al menos uno de ellos, hablé en el juicio antes de su finalización. Lo haría en representación de los ocho. ¿Cuándo será eso?. Es una incógnita. El Código Procesal les permite hacerlo en cualquier momento del juicio.