El seleccionado argentino, yendo de menor a mayor, está entre los cuatro mejores del torneo. Buscará la hazaña ante los All Blacks y tratará de responderle a su entrenador.

Lo hicieron. Lo demostraron. Ellos lo sabían. Lo sentían. Pero tenían que llevarlo a cabo. Y lo lograron. Yendo de menor a mayor -como dicta la teoría-, Los Pumas están entre los mejores cuatro equipos del Mundial de Francia 2023. Se medirán ante Nueva Zelanda este viernes París, por un boleto a la gran final. Y van por más.

Por primera vez en la historia, el equipo nacional intenterá romper la barrera de las semifinales y pasar al gran partido, aquel que avisoró Michael Cheika cuando dio la lista de jugadores que participarían de la Copa del Mundo: “¿Para qué vamos si no es para ser campeones del mundo?”. Sin dudas, la respuesta estará en la cancha.

Antes que comenzara la RWC, desde este espacio se avisó que el seleccionado argentino estaba preparado para grandes cosas: “Y en un lugar expectante aparecen Los Pumas, que quieren dar un nuevo golpe en el tablero global. (…) Demostraron en estos dos últimos años que no son menos que nadie, que son muy competitivos y que en un buen día le pueden ganar a todos. Sí, a todos”, se puede leer en una columna publicada el 8 de septiembre y se titula “¿Por qué no nosotros?”.

El 7 de septiembre, en el columna llamada “Muchos candidatos, ninguno favorito”, el análisis que se hizo sobre las posibilidades de Los Pumas fue el siguiente: “(…) con la garra puma de su lado, el deseo de una tercera semifinal es posible. (…) Porque el seleccionado está preparado para ganar y meterse en la discusión grande una vez más”. Preparado para ganar. Así estaba este equipo. Así lo demostró.

Los Pumas jugarán las semifinales del Mundial (Foto: AFP)

El camino no fue fácil, con varios baches y dudas en el comienzo. Puertas adentro, el plantel confiaba en lo que venía entrenando, pero en la cancha no podía plasmarlo. Tras perder con Inglaterra, las finales se fueron sucediendo (Samoa, Chile y Japón) y en todas se salió adelante. Mejorando partido a partido, con pasos más chicos o más grandes. Pero siempre para adelante.

Con el primer objetivo cumplido -clasificar a cuartos de final-, la cuestión pasaba por liberarse mentalmente. Y así fue: el equipo se sacó la presión, reaparecieron el juego y la actitud y superó con justicia a Gales, para instalarse otra vez en semifinales de un Mundial.

Este viernes en París, enfrente estará Nueva Zelanda. Los All Blacks. El mejor equipo de siempre en este deporte. El más venerado. Pero el que tiene toda la presión, el que no puede fallar, el que tiene que demostrar, el candidato. Porque perder será tocarles el orgullo (otra vez). El que seguramente está incómodo con este presente de Los Pumas y que no debe estar muy contento de enfrentarlos.

Los All Blacks quieren jugar cuanto antes contra Los Pumas. (Foto: EFE).

Porque el equipo nacional ya sabe qué significa ganarles y llega sin presión. Llega con hambre. Llega sin nada que perder. Llega con todo para ganar. Llega con la posibilidad de hacer historia grande de verdad. De escribir la página más importante del rugby argentino. De cumplir el sueño de todo el que alguna vez corrió para adelante y la pasó para atrás.

El que piensa que estos jugadores y este cuerpo técnico se conforman con haber llegado a semis, se equivoca feo.

Habrá que jugar un partido perfecto. Sin errores. Como en 2020 y en 2022. Enfocados, con mucha disciplina y una gran defensa. Sumando puntos cada vez que se llegue a los 22 metros rivales. Confiando en el plan de juego. Demostrando los 80 minutos esa actitud que reapareció frente a Gales. Dejando todo por ellos, por sus familias, por sus amigos, por sus clubes, por los que no llegamos. Por la camiseta.

El tremendo tackle de Matías Moroni, un símbolo de la garra de Los Pumas. (Foto: AP)

Para cerrar queda la frutilla del postre. La ilusión más grande. El deseo de todos. También en la columna “¿Por qué no nosotros?” del 8 de septiembre, dice lo siguiente sobre lo que se le viene al seleccionado argentino en esta semifinal: “En esa instancia ya no hay equipos fáciles. Todo se define por detalles. Cada jugador sacará a relucir lo mejor que tiene. Porque es en los Mundiales donde se ve de qué está hecho cada uno. ¿Una histórica final? La mejor respuesta a esa pregunta (que de sólo pensarla te hace poner la piel de gallina) la dio el propio entrenador de Los Pumas. El día del anuncio del plantel para el torneo, Cheika contestó: ‘¿Para qué vamos si no es para ser campeones del mundo?’”.