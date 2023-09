De esta manera se expresó Ricardo Pomilio, docente del Instituto Tecnológico (ITEC) de Puerto Iguazú, quien acompañó a los estudiantes en la visita a la Legislatura en la que recorrieron el Recinto, el Embajador Legislativo y el Salón de las Dos Constituciones, además realizaron actividades didácticas con el Kahoot! Los visitantes fueron recibidos por el diputado provincial Rolando Roa en el Recinto de Sesiones.

Ricardo Pomilio, profesor de Historia y Filosofía, comentó que es la primera vez que vienen a la visita guiada, donde pasaron muy bien, y destacó la hospitalidad del personal, “son muy amables los asistentes, la verdad es que, en general, el paseo es hermoso».

«Educativamente este recorrido es fundamental porque se da en el marco de varias materias, sobre todo en legislación, y poder visitar ‘in situ’ los lugares sobre los que conceptualmente se vienen trabajando contenidos curriculares, es genial», explicó el docente.

La estudiante Brenda Pérez Ojeda dijo: “Cuando llegamos a la Cámara de Diputados me imaginaba un ámbito de trabajo más estructurado, más serio, la verdad es que fue una sorpresa venir acá y encontrar distintas didácticas y modalidades en las cuales pudieron mostrarnos y enseñarnos cómo trabajaban”.

“Venir acá fue como materializar todo eso que ya veníamos dando en el aula y me pareció extremadamente práctico; es muchísimo más fácil ver cómo van integrando estas nuevas cosas que van apareciendo, como los asistentes virtuales y los juegos”, comentó Brenda.

“Lo que más me llamó la atención de todo el recorrido fue el Embajador Legislativo Misionero, porque me pareció una excelente idea el ir trasladándose a los lugares de quienes no pueden venir hasta acá”.

El estudiante Álvaro Rodolfo Ramón Rojas se mostró asombrado por el edificio y dijo: “Es la primera vez que visito la Cámara de Diputados y me llevo buenas impresiones del lugar, porque solo conocía por imágenes, a veces uno ve en las noticias o ve en los diarios; nunca tuve en cuenta la inmensidad de lo que es el lugar, de los salones y del Recinto”.

A su vez, Rojas coincidió con su compañera en que “la manera en que se explicó fue muy completa, porque a veces tenemos todas las tecnologías pero no se explica de una manera adecuada así que, en este caso, estamos cien por ciento satisfechos”.