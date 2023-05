El delantero de Central Córdoba fue trasladado a una clínica privada en Tucumán y permanecerá en terapia intensiva acompañado de su familia. Cómo será su recuperación

El accidente que sufrió Luis Miguel Rodríguez en Tucumán pudo haberle costado la vida. El Pulga salió despedido por el parabrisas de su camioneta, que quedó zanjada en un río seco al costado de la ruta y fue caminando a pedir ayuda. Los múltiples golpes en su cabeza, rostro y tórax obligaron a los médicos del Hospital Padilla a dejarlo internado en terapia intensiva hasta su posterior traslado hacia un centro privado de la provincia del Norte.

El delantero de Central Córdoba, que había estado en el banco de los suplentes en la victoria 2-0 ante Instituto, pasó la noche posterior al vuelco sin complicaciones y estuvo bajo el constante control de los especialistas. “Estamos más tranquilos. La última tomografía de cráneo que se le realizó estaba mejor. La de su cara estaba igual y requiere de una resolución quirúrgica que no es inmediata y puede ser diferida. La tomografía de tórax, que es lo que más nos preocupaba, está igual. No tiene ningún signo de complicación”, le explicó Jorge Valdecantos, director del nosocomio.

El médico confirmó que el Pulga fue trasladado hacia el sanatorio privado 9 de Julio de Tucumán por decisión de la familia del jugador. El oriundo de Simoca permanecerá en una sala de cuidados intensivos, pero con la salvedad de que allí sí podrán acompañarlo sus seres queridos.

“Va a seguir internado. Ya pasamos las primeras 24 horas y tendremos que esperar 48 más para decir ‘ya está’. Lo único que tiene que hacer es operarse la cara (tiene fracturas en sus pómulos), nada más. Tenemos que seguir con esta observación, pero por ahora no hay que tocar nada más”, continuó el facultativo sobre cómo continuará la recuperación del ex Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe.

Lo que se temió en un principio fue el estado neurológico de Rodríguez, ya que a raíz del impacto de su cabeza contra el parabrisas quedó desorientado pese a que pudo caminar por la ruta hasta encontrar ayuda. “Tuvo una hemorragia mínima, nada preocupante. Un pequeño hematoma subdural laminar”, completó Valdecantos.

Lo que sí preocupó a la junta médica fue el aire que quedó retenido en las vías aéreas entre los pulmones. “Eso hay que controlarlo porque no debería haber aire allí. Esa pequeña ruptura no requiere de cirugía y se cicatriza sola. En la tomografía se vio igual; es decir que no empeoró, pero está igual. No se lo intervino porque se podía infectar ese espacio. Se llama mediastinitis y ahí ya hay un riesgo potencial que no queremos correr”, agregó el doctor.

Los plazos para la recuperación total del Pulga son una incógnita y se deberá esperar por su evolución día a día. Aunque lo peor parece haber quedado en el pasado, es importante que el jugador continúe en reposo. La cirugía en el rostro es lo que quedará pendiente y confían que en aproximadamente diez días se pueda hacer la intervención. “Fue un accidente grave y la sacó barata. Por suerte no tiene lesión en sus piernas. Está estable y va a recuperarse”, le confiaron a este medio.

“Te esperamos para que nos sigas haciendo feliz con tu fútbol. Fuerzas, Pulga”, escribió Central Córdoba de Santiago del Estero en sus redes sociales. Un mensaje de apoyo que se replicó en Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón, sus clubes anteriores. El fútbol argentino en general le desea lo mismo a uno de los jugadores más queridos de la Liga.