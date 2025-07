Es otra de las opciones que se brindan desde el municipio para que las infancias puedan divertirse en este receso de invierno. Además, alrededor de un centenar de personas disfrutaron de la tarde en un predio que forma parte del cotidiano de las familias.

En el espacio de la Fábrica de Juguetes, del Parque de las Fiestas, se desarrolló una divertida clase abierta de Brasilero pensada especialmente para las infancias, una propuesta del programa ProyectARTE – Arte en Acción, donde los chicos disfrutaron, aprendieron y se expresaron a través del cuerpo y la música.

Alrededor de una docena de niños y niñas bailaron al ritmo de la música brasilera, con mucha alegría y siguiendo las instrucciones de la profesora. La directora de Acción y Promoción Cultural, Romina Ríos, explicó que a los largo del año hay este tipo de clases «en toda la ciudad, en diferentes puntos y delegaciones municipales, que son de acceso libre y gratuito. Entre los servicios que ofrecemos del Programa ProyectARTE – Arte en Acción, contamos con danza, en este caso con danza brasilera y hoy es parte de las actividades enmarcadas en el Plan Disfrutar Posadas en Invierno, que es el plan de actividades del que organiza la Municipalidad.»

Con respecto a la participación en esta actividad y a las distintas actividades que se han realizado a lo largo de esta primera semana de vacaciones de invierno, la funcionaria remarcó que «vimos una gran participación de parte de todas las familias, más en lo relacionado a las infancias, los jóvenes, teniendo en cuenta también de que está el receso de las escuelas. Todos los vecinos y vecinas se están acercando a los diferentes puntos que cuenta la ciudad, como los espacios verdes, como acá en el Parque de las Fiestas, y se ve que quieren realizar actividades.»

Parque de las Fiestas, una elección para pasar la tarde

Además de la clase de baile para los chicos, cientos de infantes, y sus padres, abuelos y/o tutores disfrutaron de todo lo que ofrece el predio. El buen clima, con sol a pleno, permitió que los chicos disfruten y jueguen en los distintos atractivos, como el laberinto, las aldeas y otras atracciones que están más predispuestas para las fotos, pero que los niños con su imaginación los convertían en locaciones de sus juegos y fantasías.

El predio no solo era bien aceptado por los niños, los adultos también elogiaron el lugar, no solo por el espacio que significa para los más chicos, sino también por su infraestructura. «La traje a la nena y su amiguita a bailar y aprovechamos para tomar mates con mi hermana», dijo una de las madres consultadas en el lugar. «Es la primera vez que venimos a pasar la tarde, hay césped para que corran, están los juegos, el laberinto, nosotros tenemos donde ubicarnos y están los baños, que me sorprendió lo limpio que están», comentó otro padre; «está todo muy limpio, ordenado, hay espacio, y mi hijo conoció un montón de amiguitos», confesó otro.

El Parque de las Fiestas es un espacio que trasciende las festividades de fin de año y se ha convertido en un paseo más para la elección de los vecinos y, sobre todo, los infantes de la ciudad.