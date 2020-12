Entre el 25 de diciembre y el 8 de enero se cierran las fronteras aéreas y terrestres de los países vecinos para los extranjeros. Los cambios para el turista argentino.

Si tenías planeado vacacionar entre fines de diciembre y los primeros 10 días de enero en un país vecino, podrás hacerlo. Las nuevas restricciones al turismo que impuso el Gobierno nacional ante el avance de la nueva cepa de coronavirus y el repunte de contagios en la región no afectará el ingreso y egreso de argentinos a cualquier parte del mundo.

No obstante, sí se impuso un restricción: se podrá salir del país por una sola vía: el aeropuerto internacional de Ezeiza. Así lo confirmó Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones. En diálogo con minutouno.com explicó que las nuevas medidas de seguridad no afectarán las vacaciones o viajes de los argentinos al extranjero, aunque no podrán salir del país por ningún paso fronterizo ni tampoco la terminal portuaria.

Por ejemplo, si preveían viajar a Brasil en auto, ya no podrán hacerlo al menos hasta el 8 de enero, que rige el cierre de fronteras regionales.

Basado en los informes técnicos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), los los 5 pasos terrestres que se encontraban habilitados hasta el momento permitirán sólo el ingreso de ciudadanos argentinos y residentes con la exigencia de PCR negativo y realizar cuarentena obligatoria de 7 días.

Los cruces terrestres son Paso de los Libres/Uruguayana (República Federativa de Brasil); Gualeguaychu/Fray Bentos (República Oriental del Uruguay); Salvador Mazza/ Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia); y Cristo Redentor (República de Chile).

De esta manera, queda en suspenso la prueba piloto que autorizó el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes, tanto por la vía terrestre pero también «por en las terminales aéreas de Ezeiza y San Fernando, como por la portuaria de Buquebus», subrayó el Gobierno a través de un comunicado.

En esa terminal del Puerto de Buenos Aires sólo se autorizará el ingreso de argentinos y residentes.

El Gobierno nacional pondrá en marcha las nuevas restricciones a partir de las 00 horas del 25 de diciembre y regirá hasta el 8 de enero. El ingreso y egreso de argentinos y residentes (y extranjeros con relación directa con un argentino y previamente autorizados por la DNM) se hará únicamente a través del aeropuerto internacional de Ezeiza o de San Fernando. Todos los otros cruces, terrestres y portuarios, queda cerrados.

Por otro lado, y como anticipó este portal, el Gobierno resolvió que todo argentino que ingrese al país deberá presentar un test de PCR negativo y luego tendrá que hacer cuarentena obligatoria de 7 días.

Hasta el momento, el argentino podía optar por entrar al país sin hisopado y realizar cuarentena de 14 días. Eso, ahora, caducó y rige la nueva obligación del test.

¿Qué pasa si no puede hacerse el hisopado en el país donde se encuentre el argentino antes de subir al avión que lo traerá de regreso a Ezeiza? El Gobierno dispuso que podrá embarcar sin contar con un test Covid-19 negativo, pero una vez que llegue a la terminal aérea será sometido a un PCR por las autoridades argentinas, sin costo.

Excepción

Migraciones dispuso que los pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, queden exceptuados de la restricción de egresos e ingresos, para garantizar el tránsito con la República de Chile y la conexión con el resto del territorio argentino.