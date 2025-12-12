Se trata de una propuesta para anticipar el verano a pleno con música, gastronomía, deportes y todo el encanto del río Paraná.

Este viernes 12 tendrá su inicio oficial el mega evento cultural, gastronómico y deportivo Expo Posadas al Río, en su primera edición. Se desarrollará hasta el domingo 14 de diciembre en el balneario El Brete. Las tres jornadas comenzarán a las 17 h.

Según indicaron desde la Municipalidad capitalina, entre las experiencias sobre el majestuoso río Paraná habrá exhibiciones y emprendedores náuticos. Con todo lo que la costa tiene para ofrecer. Además, el evento contará con patio gastronómico y cervecero, con sabores locales, opciones para todos los gustos. Y un ambiente ideal para compartir con amigos o en familia.

El director general de Turismo e Inversiones de la Municipalidad, Lionel Dahir, definió a la expo como una fiesta que muestra todo el potencial náutico que tiene la ciudad. Subrayó que el evento aspira aconsolidar un vínculo más fuerte con el río Paraná, al expresar: “Es parte de nuestra esencia y también nos une con la ciudad hermana de Encarnación”.

Dahir destacó además el trabajo articulado con el sector privado, al afirmar que “esto es gracias a un esfuerzo conjunto con empresas náuticas, fundamental para potenciar lo que tenemos”.

Con esta primera edición, la Expo Posadas al Río se propone reforzar la cultura náutica, ampliar la oferta turística y consolidar a El Brete como escenario clave para el desarrollo recreativo de la ciudad.