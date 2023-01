La cuenta oficial del club del Kun Agüero publicó una foto editada de él junto a Lionel Messi y los fans se emocionaron con una posible reunión.

Lionel Messi se reunirá pronto con los directivos del Paris Saint Germain para discutir los términos y la duración del nuevo contrato con la entidad francesa, según informó el periodista Fabrizio Romano. Mientras tanto, el club que el Kun Agüero preside en la Kings League de Gerard Piqué, Kuni Sports, publicó una imagen trucada que ilusiona a los fans de ambos jugadores y la Selección Argentina.

La cuenta de Instagram de Kuni Sports realizó un posteo con un fotomontaje de Lionel Messi y Kun Agüero con la camiseta negra y rosa junto al mensaje “Un último baile, juntos”, deslizando la posibilidad de que el capitán campeón del mundo juegue en la liga semi-profesional de su excompañero en Barcelona.

Cabe recordar que el Kun Agüero fichó por el Barcelona a mediados de 2021 tras 10 temporadas en el Manchester City y cabía la posibilidad de jugar con Lionel Messi a nivel clubes por primera vez en sus carreras. Sin embargo, el club catalán no pudo renovar el contrato de Leo por temas financieros, quien acabó yéndose al Paris Saint Germain. Además, a fines de 2021 Agüero se vio obligado a retirarse del fútbol profesional luego de sufrir una arritmia cardíaca en el medio de un partido ante el Deportivo Alavés.

Lionel Messi se arrepintió de su cruce feroz con Louis Van Gaal y su frase “Andá pa’ allá, bobo”: “No me gusta dejar esa imagen”

En una entrevista que realizó con Andy Kusnetzoff, Lionel Messi recordó el polémico encuentro entre la Selección Argentina y la de los Países Bajos. Es que en dicha ocasión sus reacciones quedaron inmortalizadas en imágenes, y su frase “Andá pa’ allá, bobo” dirigida a Wout Weghorst lo “humanizó” y viralizó mundialmente.

“Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo, viste lo que declaró Van Gaal’. Cuando termina todo eso no me gusta, no me gusta eso que hice, después eso de ‘Andá pa’ allá’… Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa muy rápido. No te da para pensar en nada, uno reacciona cómo reacciona, pero no estaba nada pensando. No m