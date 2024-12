Fue este viernes al mediodía en el barrio de General Bustos, en la ciudad de Córdoba. “Para mí es muy importante, es la representación de todo mi esfuerzo”, le dijo, dolida, a TN.

La boxeadora Nazarena Romero regresaba de una entrega de premios en Catamarca y se dirigía rumbo a su casa, en las sierras de Córdoba, cuando hizo una parada en la intersección de Mauricio Yadarola y Avenida Juan B Justo, en pleno corazón de General Bustos, para resolver un trámite bancario. Eran las 11.30 de este viernes 27 de diciembre, la zona estaba transitada y ella nunca sospechó que estaba a minutos de que le robaran el cinturón de campeona del mundo.

“Me bajé del auto -le dice a TN– sin pensar en lo que iba a pasar. Como me quedaba de camino antes de ir a mi casa, aproveché para frenar unos minutos en el banco”. Dentro del vehículo se había quedado su hija mayor, de 15 años, que dormía tras un largo viaje.

Mientras la catamarqueña Nazarena estaba dentro del banco y su hija dormía, le abrieron la puerta del auto, sacaron la llave y se llevaron todo. Vaciaron el baúl, donde estaban los regalos de Navidad de la familia, y sacaron del asiento de atrás el cinturón de campeona de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Lo único que pido es que por lo menos me devuelvan el cinturón”

“No entiendo cómo pudo haber pasado esto. Había un montón de gente. Veníamos de un viaje muy lindo, con premios y regalos de Navidad, y no me dejaron nada. Lo único que pido es que por lo menos me devuelvan el cinturón. Para mí es muy importante, es la representación de todo mi esfuerzo”, dice, dolida.

Según relata Nazarena, su hija nunca detectó lo que ocurría. Se despertó asustada, pero porque le faltaba su teléfono y pensó que se lo había dado a su madre o que lo había perdido: “Salí del banco tranquila y cuando llegué al auto me di cuenta de todo. ‘Nos robaron todo, hija’, le dije. Ahí nomás apareció un móvil policial”.

Tras hacer la denuncia, Nazarena Romero, de 30 años y conocida como “Capricho”, solo pide que le devuelvan el cinturón. No le importa todo lo demás que le robaron. “Es algo que no le sirve a nadie, solo a mí. Es mi trofeo. El cinto es con lo que yo saco chapa para poder llevar el pan a mi casa”, cuenta.

La campeona del mundo no pierde las esperanzas de recuperar su cinturón, pero por el momento no le dieron ninguna información concreta sobre quién o quiénes pudieron haber sido. “Ellos (por la Policía) me dicen que se están moviendo con todo. Me dijeron que hicieron allanamientos. Ojalá me lo devuelvan”, cierra, con la voz entrecortada.