“Fue una experiencia enriquecedora y el uso de la tecnología fascinó a los chicos”, expresó María Luisa, docente de séptimo grado del Instituto José Manuel Estrada, quien con sus alumnos visitó la Cámara de Diputados, donde conocieron el Recinto de sesiones y el Embajador Legislativo; y durante el recorrido los estudiantes conocieron al asistente virtual ‘Legis’ y aprendieron cómo trabajan los diputados día a día.

“El recorrido estuvo muy lindo, fue muy cordial el personal que nos recibió; y el vocabulario específico utilizado fue excelente, los chicos quedaron muy entusiasmados”, manifestó la docente.

Arte, tecnología y educación

Los alumnos del Instituto contaron sus experiencias luego de realizar la visita guiada.

Luis Glomba. “Siempre quise conocer este lugar porque es muy llamativo desde afuera. Es la primera vez que vengo y me encantó el mural, porque a mí me gusta el arte”.

Bautista Prestes. “Es la primera vez que configuro un robot, me impresionó el Embajador Legislativo por la iluminación que tiene por dentro, y la cantidad de computadoras”.

Martina Meza. “Estuvo muy entretenida la visita, no conocía el lugar, me gustó el Kahoot! me encantó porque es una buena metodología para aprender jugando”.