El campeón del mundo con la selección argentina retornó a Francia para sumarse a las prácticas del líder de la Ligue 1. Kylian fue el gran ausente en el evento, que desató los memes por su austeridad

Lionel Messi retornó este miércoles a los entrenamientos con el París Saint-Germain (PSG) después de pasar las fiestas en la comodidad de su Rosario natal, pero el recibimiento al campeón del mundo con la selección argentina no pasó inadvertido en las redes sociales. Porque el verdugo de Francia en la Copa del Mundo tuvo una bienvenida que dejó distintas perlitas relacionadas al acontecimiento sumadas a las reacciones de Ethan Mbappé, hermano de Kylian, y Neymar.

Luego de haberse perdido los dos cruces por Ligue 1 con victoria ante Racing de Estrasburgo y derrota ante Lens, Messi abandonó la Argentina para volver a las órdenes del entrenador Christophe Galtier con la mira puesta en el cruce de este viernes ante Chateauroux por los 64avos de la Copa de Francia. En su entrada al centro de entrenamiento del PSG, sus compañeros se sumaron al cuerpo técnico de la institución para realizar un pasillo de campeón a Leo. El delantero tuvo el camino allanado para avanzar ante el aplauso de las personas que estaban a su alrededor hasta ser recibido con una estatuilla.

Ese premio motivó una serie de fotografías protocolares y, una de ellas, fue la elegida por el jugador para realizar un posteo en su cuenta personal de Instagram: “Muchas gracias a mis compañeros y a todas las personas del club por el recibimiento que me dieron. Ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir cumpliendo los objetivos de esta temporada, ahora con el PSG”. También agregó su parecer en un video institucional sobre lo que resta del semestre: “Estoy feliz de volver acá. Estoy contento y preparado para todo lo que se viene”. La publicación de Lionel Messi en su vuelta al PSG

Estas imágenes contaron con distintos mensajes positivos por el Mundial conseguido en Qatar junto a diferentes saludos de Marco Verrati, Marquinhos y Neymar. El brasileño volvió a verse con su amigo, dentro y fuera de la cancha, después de la eliminación prematura en cuartos de final ante Croacia y, alejado de las rivalidades que enfrentan a la Argentina con Brasil, le regaló un posteo en su Instagram personal, que contó con una imagen de los dos protagonistas, a segundos de que se estrechen en un abrazo. “¿Dónde está el campeón del mundo”, fue la frase que eligió Ney al momento de esa demostración de cariño, despojada de espíritu de competencia y bañada en su amistad.

Kylian Mbappé fue uno de los grandes ausentes, ya que el máximo goleador del último Mundial fue licenciado unos días para que goce de sus vacaciones después de haber sido titular en los primeros dos partidos posteriores a la cita mundialista. Esto no impidió que su nombre se convirtiera en tendencia rápidamente porque las redes sociales apuntaron contra su hermano de 16 años, que es parte de las divisiones menores del club y participó del pasillo a Messi. “La cara de Ethan Mbappé habla por sí sola”, apuntó el usuario Alejandro Cañas en Twitter por el gesto adusto que lució el francés en medio del saludo a la gran figura del equipo.

Otras personas se mostraron decepcionadas por la recepción al campeón del mundo, ya que la compararon con el homenaje realizado en Inglaterra a uno de los futbolistas que levantó la Copa: “¡Es el mismísimo campeón y mejor jugador del mundo! El Brighton le hizo muchísimo mejor homenaje a Mac Allister que el PSG a Messi”. Además, Los Simpson volvieron a ser una referencia ineludible para relacionar este suceso con algunas de las escenas que dan cuenta de la serie norteamericana. La dedicatoria de Neymar a Messi en su regreso al PSG

Por otro lado, el exjugador de la institución capitalina, Jérôme Rothen, se mostró en contra de darle una ovación en el partido del miércoles 11 de enero ante Angers, en lo que será su vuelta al Parque de los Príncipes. “Estábamos locos por ver a Messi en la Ligue 1 y nos decepcionó tremendamente. Y ahí te lo vas a preguntar. ¿Darle una ovación y buscar consuelo? No, no, no”, manifestó en su programa Rothen se enciende en relación a su irregular primera temporada en París -descolló en el inicio de la segunda, un detalle que omitió-y la necesidad de que ese accionar se lo lleve por lo que haga con esta camiseta, no así con la selección de su país.

A continuación, se explayó en sus afirmaciones para mostrar su seguridad ante la bienvenida que espera: “Obviamente, será bien recibido con nosotros. No tengo ninguna duda de que será bien recibido en el Parque de los Príncipes. Sobre todo, ahora que ha logrado este increíble objetivo, para mantener lo que ha hecho desde el inicio de la temporada con el equipo”.

