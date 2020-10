«La Feria de fiesta», del obereño Sergio Róttoli, fue presentada oficialmente en el marco de la Expo-Feria por el Dìa de la Mujer Rural, que se realizó esta mañana en la Plaza San Martín de Posadas.

Bajo el lema “Sosteniendo la economía del cuidado para la Soberanía Alimentaria” se llevó a cabo el 5to Encuentro provincial conmemorativo por el Día de la Mujer Rural, evento que congregó a feriantes, medios de comunicación, público y a Sergio Róttoli, el ganador del concurso «Ponele música a las Ferias Francas» organizado en conjunto por las secretarías de Agricultura Familiar y de Cultura.

El premio consitió en un cheque de $50,000 -el cual fue entregado por Marta Ferreira y Joselo Schuap, titulares de los ministerios de Agricultura familiar y Cultura, respectivamente- y la grabación del videoclip correspondiente, estreno oficial se realizó en la pantalla de Canal 12, en el programa “Ahora Misiones” y ahora puede ser disfrutado en las redes de la Secretaría de Cultura.

La canción del músico obereño Sergio Róttoli, elegida por el jurado del certamen entre 32 composiciones participantes, fue llevada al formato audiovisual por el equipo técnico de Cultura, con locación en la Feria Franca de Oberá. Participaron de la grabación el autor de la obra junto al Trío Da Capo. Además de Sergio Róttoli en guitarra y voz, integran esta agrupación musical el bajista Alejandro Cerri y el acordeonista Claudio Róttoli.

«Estoy muy feliz, la verdad es que no me imaginaba que fuera elegida mi canción. Era difícil porque había muy buenos artistas”, contó Róttoli. “Para poder escribir tuve que ponerme a leer e investigar vivencias y cosas de las ferias que no tenía presente. Además, tuve que entrevistar a uno de los feriantes, que me contó todo el trabajo que hacen para llegar a la feria, es un trabajo de toda la semana. Fue una hermosa experiencia» expresó el autor del tema.

La letra de «La Feria está de fiesta» retrata varias instancias que resumen todo lo que implica la labor y el esfuerzo de las familias productoras para poder llevar sus productos de las chacras a los pueblos, pero también la ilusión, el orgullo y la alegría que genera el encuentro con su habitual clientela. También, incluye un reconocimiento a quienes comenzaron a escribir la historia de las ferias francas en la tierra colorada. El videoclip intenta rescatar este mensaje, y conectar a la vez con el colorido ritmo de la canción.

«Espero que los productores y feriantes puedan sentirse identificados con la canción y con el video» anheló Róttoli, quien además de hacer música, lleva más de 15 años, grabando y produciendo artistas locales. Actualmente se encuentra produciendo la segunda edición del disco «Oberá Trabaja y canta».

Además de la presentación del videoclip, se procederá a la entrega del premio de 50 mil pesos ofrecidos por el concurso organizado por la Secretaría de Agricultura Familiar de la mano de Cultura Misiones.

La feria está de fiesta (S. Róttoli)

La víspera se hace larga, hay mucho que preparar,

Para dormir unas horas y salir a la ciudad.

En tus manos el futuro y el sustento familiar,

Ganado a mucha honra con cada venta no ha de faltar…

Ya se escuchó el bocinazo bien tempranito antes de clarear,

Para llevar el producto que allá en el pueblo haz de negociar.

Partiendo con alegría, sereno orgullo en el corazón,

Y el fruto de tus labores directamente al consumidor…

La feria se vuelve fiesta y en el pueblo ya es furor

Todo el día un ida y vuelta pase véalo señor

Costumbre bien misionera desde el centro se forjó

Gracias a siete pioneros que dieron el envión.

La magia nace en tus manos que del trabajo florecerán.

Día con día la siembra de ese producto que haz de llevar.

Ya son más de 25 inviernos de aquella recesión

Añeja ya tu mirada esperando el día con emoción…

Ya se escuchó el bocinazo bien tempranito antes de clarear,

Para llevar el producto que allá en el pueblo haz de negociar,

Partiendo con alegría, sereno orgullo en el corazón,

Y el fruto de tus labores directamente al consumidor.

La feria se vuelve fiesta y en el pueblo ya es furor

Todo el día unida y vuelta pase véalo señor

Costumbre bien misionera desde el centro se forjó

Y fueron siete pioneros que marcaron el envión.

La Feria se vuelve fiesta y hoy también es tradición.