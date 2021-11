A lo largo de la entrevista, la mediática confirmó mucha de la información que circuló sobre el escándalo del año. Además, reconoció que cometió muchos errores y explicó por qué apostó nuevamente a su matrimonio.

La esperadísima entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara salió al aire y dejó mucha tela para cortar. El encuentro se promocionó como la “nota más esperada del año” y no era para menos: la mediática habló por primera vez con la televisión argentina sobre la crisis de pareja con Mauro Icardi, que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia.

Durante la charla, confirmó gran parte de la información que circuló desde que estalló la novela del año. Además, reconoció que ella misma cometió varios exabruptos cuando encontró las conversaciones que desataron el escándalo y también explicó por qué decidió darle una nueva oportunidad a su matrimonio.

Compartimos sus diez frases más impactantes: desde sus mea culpas por algunas reacciones que considera fuera de lugar, pasando por algunas de las palabras que le dijo su pareja para lograr reconciliarse, hasta los motivos que tuvo para disculparse con la ex Casi Ángeles.

“Siempre busqué en el celular de Mauro, revisaba y no encontraba nada. Nos mostramos todo, teníamos esa confianza”.

“Cuando empecé a ver los chats, tuve una mirada machista y le eché la culpa a la mujer”

“Él me contó que se encontró con la China en París”

“Yo no viajaría para estar una noche con un chico”

“Creo que fue al hotel y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podrían haber pasado un montón de cosas, pero no pasó nada”

“Lo primero que hice fue pedirle perdón a la China Suárez por esa historia de Instagram (donde la llamó ‘zorra’)”

“Él está arrepentido de lo que pasó”

“Yo le pregunté (a Mauro) si me perdonaría si encontraba chats como los que le encontré y me dijo que no, que se divorciaría”.

“Nunca tuve una pareja abierta”

“El comunicado de la China Suárez fue muy complicado”

“Seré una tonta, pero creo en el perdón y la palabra”

Lejos de reavivar una confrontación, Wanda Nara admitió qué se equivocó cuando apuntó públicamente contra la China Suárez a través de una publicación con la frase ‘otra familia que te cargaste por zorra’.

“No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, señaló para contextualizar en diálogo con Susana Giménez.

Fue en ese momento de la conversación en el que detalló cómo fue la conversación telefónica que tuvo con la actriz: “Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”.

Wanda afirmó que esa comunicación sirvió para poder disculparse. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia de Instagram, que fue un poco dura porque dije una palabra que no fue muy elegante. Pero bueno, la dije en un momento de calentura”, concluyó.